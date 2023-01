Sanremo 2023, Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato. Il testo

Gianluca Grignani è pronto a riprendersi il palco del teatro Ariston di Sanremo 2023 ( qui trovate tutte le news ) con Quando ti manca il fiato . Voce rock e anima tenera, Grignani è uno degli artisti che ha maggiormente caratterizzato la musica italiana degli anni Novanta. Dopo l’ospitata dello scorso anno, quando ha duettato con Irama che era in gara, ora torna in gara con un suo brano.

Lo stesso successe nel 2005, quando Liberi di sognare non superò nemmeno lo sbarramento per la finale. Ma, il pubblico, si dimostrò subito di tutt’altro parere. In precedenza, nel 1999 e nel 2002, Gianluca Grignani era salito sul palco dell’Ariston con Il giorno perfetto e Lacrime della luna, che si piazzarono rispettivamente al 13esimo e al 12esimo posto. Nel 2008 tentò la partecipazione, portando sul palco Cammina nel sole, ma dovette accontentarsi dell’ottavo piazzamento. L’ultima partecipazione in gara risale al 2015, quando la sua Sogni infranti si classificò anch’essa ottava.