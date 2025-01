6/12 ©IPA/Fotogramma

LA CARRIERA DA SOLISTA - In contemporanea alla carriera con i Backstreet Boys Nick Carter porta avanti anche il lavoro da solista: il primo album è del 2002, Now or Never, che raggiunge il 17° posto nella classifica Billboard, seguito da quello del 2011 I’m Taking Off che presenta due singoli di grande successo come Just One Kiss e Burning Up. Nel 2015 l’ultimo album pubblicato, All American: tra le 11 tracce c’è anche il singolo Get Over Me, realizzato in collaborazione con Avril Lavigne