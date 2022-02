Nella mia ora di libertà, il brano

Nella mia ora di libertà è un brano che fa parte di Storia di un impiegato, il sesto album di Fabrizio De André, pubblicato nel 1973. Si tratta del quarto concept album pubblicato dal cantautore, in cui le canzoni sono collegate fra di loro da un filo narrativo. In questo caso si tratta della storia di un giovane impiegato che, dopo aver ascoltato un canto del Maggio francese, entra in crisi e decide di ribellarsi, senza però rinunciare al suo individualismo. Nella mia ora di libertà è l'ultimo brano dell'album: l'impiegato, in carcere, capisce “che non ci sono poteri buoni" e che la sua lotta non è più una sterile protesta individuale ma una lotta collettiva che riprende il tema della Canzone del Maggio.