I 65 anni di Michele Zarrillo: le sue 10 canzoni più famose

Il cantautore romano, nato il 13 giugno 1957, festeggia i 65 anni: sin dagli anni Ottanta ci ha regalato brani indimenticabili come “Una rosa blu”, “Cinque giorni”, “L’Acrobata” e “Mani nelle Mani”. Ma anche “La notte dei pensieri”, con cui nel 1987 vinse il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte dando il via a una lunga carriera

Ha cantato e continua a cantare l’amore in tutte le sue forme e sfumature. Compie 65 anni Michele Zarrillo, cantautore romano nato il 13 giugno 1957, con all’attivo più di due milioni di dischi venduti e successi indimenticabili come Una rosa blu, Cinque giorni e L’elefante e la farfalla. Dai sentimenti impossibili a quelli nostalgici, da quelli avventurosi a quelli dolorosi: ecco le 10 canzoni di Zarrillo da scoprire o riascoltare.

Famosissima è anche La notte dei pensieri, canzone con la quale Zarrillo ha vinto nel 1987 il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte: È la notte dei pensieri e degli amori / Per aprire queste braccia verso mondi nuovi. Un brano che racconta di un uomo che ripensa a una storia d’amore e agli errori che ha fatto, immaginando un futuro senza litigi e gelosie e un riavvicinamento ispirato da un sentimento che non si è mai davvero spento.

Una rosa blu sulla pelle tua / Mi ricordi Londra snob e bionda con un filo di follia. Un attacco fra i più conosciuti di Michele Zarrillo, in un brano che ha una storia particolare. Presentato nel 1982 a Sanremo nella sezione Aspiranti, non superò la selezione. Poi, 15 anni dopo, la nuova versione del 1997 è diventata uno dei più grandi successi del cantautore romano.

Cinque giorni (1994)

Scritto da Michele Zarrillo e Vincenzo Incenzo, il brano è stato presentato nel 1994 al Festival di Sanremo ed è arrivato al quinto posto nella classifica finale. È ritenuto tra i più rappresentativi della discografia dell’artista, e racconta di un amore perduto e della sofferenza che divora il protagonista: Cinque giorni che ti ho perso / Quanto freddo in questa vita, ma tu / Non mi hai cercato più / Troppa gente che mi chiede / Scava dentro la ferita e in me / Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai / Se conviene più guarire / O affondare giù, per sempre.

Il Canto del Mare (1994)

Teresa è chiusa nella stanza / Coi suoi non riesce più a parlare / La radio accesa e fogli di parole / E Fabio fa tutti i concorsi / E scrive a casa che è dottore / Ma poi ripara gomme per campare / E il canto del mare / Quaggiù non può arrivare / La sera si muore / Non ci si può incontrare. Estratto dall’album Come uomo tra gli uomini, il brano racconta un amore travolgente, giovanile, quello fra Fabio e Teresa, fatto di incontri fugaci e il sogno di fuggire insieme verso il mare.