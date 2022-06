Marco Mengoni, annuncia gli special guest del concerto all'Olimpico

Marco Mengoni annuncia chi canterà con lui all’Olimpico di Roma

approfondimento

Marco Mengoni con No Stress chiede rallentare e riprenderci il tempo

Camicia nera, canotta e pantaloncini, con tanto di occhiali da sole per le prove a cielo aperto sul magico palco allestito a Villa Manin prima di iniziare con le tappe del suo tour estivo. È questo l’outfit scelto da Marco Mengoni nel suo ultimo video pubblicato ieri, giovedì 9 giugno su TikTok, per raccontare a tutto il ricco pubblico di fan chi saranno i due ospiti speciali scelti per condividere con lui le emozioni del concerto romano del 22 giugno allo Stadio Olimpico, per il Marco Negli Stadi 2022. “Facciamo vedere tutte le persone che lavorano (nel backstage di Marco Negli Stadi 2022). Ma questo nostro incontro è per parlare di due ospiti”. Con Marco nella Capitale arriveranno infatti anche Madame e Gazzelle, per animare insieme il meraviglioso spettacolo e per esibirsi in Mi Fiderò e Il Meno Possibile, le due canzoni featuring del disco Materia (Terra) uscito il 3 dicembre 2021. Proprio il cantautore icona della nuova scena indie-pop Flavio Pardini, è entrato come protagonista a sorpresa della live di Mengoni, per la gioia di tutti i fan connessi e che da tempo non vedevano l’ora di riascoltare l’accoppiata vincente formata da Marco Mengoni e Gazzelle.