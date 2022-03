Il riff di Marco Mengoni: anteprima podcast, intervista a Frank Matano

Dopo il debutto della seconda stagione che ha visto Lilli Gruber, Fabio De Luigi, Marco Missiroli, Gregorio Paltrinieri, Pif e Drusilla Foer ospiti delle prime sei puntate, sarà disponibile da domani, giovedì 10 marzo, su tutte le piattaforme streaming, il settimo episodio de Il Riff di Marco Mengoni, in cui il cantautore incontra Frank Matano, comico, personaggio televisivo e attore dalla risata contagiosa. Più che un’intervista questa puntata sembra un viaggio nella vita di Frank: era un ragazzino molto timido Francesco, amava ridere, ma fino a quando non si è trasferito in America non è riuscito a superare il muro di timidezza che lo frenava in tutto quello che faceva. Marco ascolta entusiasta la storia di Frank, i racconti della sua famiglia in cui lui è cresciuto ridendo per ogni cosa che lo appassiona. Da un certo punto in poi la biografia di Frank è nota, ma il dialogo tra Frank e Marco si sposta e i due cominciano a chiacchierare alla ricerca di particolari che non conoscono l’uno dell’altro: Frank ama tutto quello che è gioco e Marco lo mette alla prova…Le domande divertono Frank e la chiacchiera tra i due si riempie di risate fino a diventare una bonaria presa in giro, come fossero due amici di vecchia data. Aneddoti, racconti e una vera e propria hit nata per l’occasione: sono questi gli ingredienti di questo incontro tra Marco e Frank. In chiusura di episodio Matano svela a Marco e agli ascoltatori il suo Riff, ovvero la curiosità, quel senso di indagine morbosa che lo porta a scendere in profondità e conoscere i dettagli di quanti più argomenti possibili, andando a saziare la grande sete di conoscenza che lo caratterizza e che lo hanno reso l’artista che è.