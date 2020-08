Charlie Parker è stato il più grande sassofonista di tutti i tempi e tra i migliori musicisti di sempre, nonché tra i creatori del Bebop. Una carriera e una vita brevi, morì quando non aveva neanche 35 anni, ma durante le quali si è imposto entrando a far parte della storia della musica. Era considerato “il Mozart d’America” e un genio rivoluzionario ma, allo stesso tempo, era anche profondamente solo, affetto dalla dipendenza dalla droga e dall’alcool. Con il suo talento è stato capace di rendere uno strumento, il sassofono, fino ad allora relegato all’accompagnamento, protagonista di brani ed esibizioni, grazie a fraseggi e scale tipiche dello stile di Parker. Il 29 agosto 2020 avrebbe compiuto cento anni, se n’è andato invece il 12 marzo 1955, mentre la sua musica continua a influenzare il mondo.

Charles “Charlie” Parker nasce nel ghetto nero di Kansas City nel 1920. Suo padre è un pianista, cantante e ballerino che lo abbandona presto alla madre, un’infermiera minorenne. È proprio la donna a regalare al bambino il suo primo sassofono con il quale entra per qualche mese nella banda scolastica. Inizia a 13 anni con un sassofono baritono per poi aggiungere, l’anno dopo, il contralto con il quale arriva a esercitarsi anche per quindici ore al giorno. La passione e il talento nella tecnica del sax lo portano ad abbandonare la scuola a 15 anni, mentre nel 1937 arriva l’occasione per farsi conoscere durante una jam session alla House of Swing di Kansas City, chiamata anche Reno Club.

Il Bebop è uno stile jazz che si sviluppa proprio negli anni ’40 a New York e di cui Parker è considerato il creatore insieme a una serie di altri musicisti, come Dizzie Gillespie e Kenny Clarke. Il genere è caratterizzato da tempi molto veloci e da elaborazioni armoniche innovative ed è considerato il principale idioma del jazz. Con il termine Bebop si indica oltre allo stile musicale anche l’atteggiamento tendenzialmente ribelle dei cosiddetti “bopper” e per questo motivo lo stile diventa popolare tra i letterati della Beat Generation. J.E Berendt, in “Il libro del jazz”, scrive: “Si deve a Bird più di chiunque altro il modo in cui fu suonata quella musica (il Bebop, ndr); ma è merito di Dizzy se fu messa per iscritto”.

La prova al Reno Club è abbastanza scarsa, Charlie improvvisa sulla progressione di “I got rythm” ma esce dal pezzo. Non si dà per vinto e continua a studiare, nello stesso periodo conosce e sposa Rebecca Ruffin, di poco più grande di lui. Entra nelle orchestre di Lawrence Keyes, Jarlan Leonard e Jay McShann e, con quest’ultima, arriva a New York nel 1941. Inizia a formarsi il suo stile personale, che alla base swing e blues unisce improvvisazioni costituite da sostituzioni armoniche e maggiore attenzione al ritmo, creando un vero e proprio linguaggio musicale che in seguito sarà chiamato Bebop.

La dipendenza dalla droga

Sarebbe stato a causa di un incidente stradale che “Bird” viene a contatto con la droga già in età adolescenziale. Durante il ricovero, per combattere i dolori dovuti a una frattura della colonna vertebrale, i medici gli somministrano degli oppiacei. Tornato a casa, ormai assuefatto, inizia a fare uso di eroina. Da qui ha inizio la dipendenza da sostanze stupefacenti e alcool che lo porta a condurre una vita estremamente sregolata. Si racconta che Parker arrivasse ad addormentarsi sul palco o a saltare dei concerti e, per questo motivo, nell’organico fosse previsto sempre un sassofonista di riserva.

Le notti di New York



Come aveva fatto il padre, anche Charlie abbandona moglie e figlio per esibirsi in giro per l’America. Nei primi anni ’40 si impone nella scena jazz di New York rendendo il sassofono, strumento considerato fino ad allora secondario e solo d’accompagnamento, protagonista delle esibizioni. È il periodo delle jam session al Monroe's e al Minton’s, noti locali della Grande Mela, e delle collaborazioni con i maggiori musicisti dell’epoca come il suo alter ego trombettistico Dizzie Gillespie e Earl Hines. Tra le incisioni di metà anni ’40 si ricordano “All the things you are”, “Salt peanuts”, “Ko-Ko” e “Ornithology”.

I problemi di Charlie Parker



Si narra che abbia scritto persino un brano, “Moose the mooche”, dedicato al suo spacciatore, con il quale avrebbe diviso le royalty. Da metà anni ’40 la sua dipendenza dalla droga diventa sempre più problematica e lo porta a chiedere prestiti e donazioni a colleghi e ammiratori, a impegnare il suo sassofono varie volte, fino a mendicare per strada quando è a corto di denaro e senza una scrittura. Nel 1946 riesce comunque a convincere la Dial Records a fare delle sedute di registrazione diventate leggendarie. Il capo della casa discografica, Ross Russell, impone però che sia presente uno psichiatra perché Parker in quel periodo è soggetto a sbalzi d’umore, dovuti alle crisi d’astinenza, e ad aggressività.