Un viaggio nel Jazz in tre percorsi e dieci brani

La scelta non ha carattere progressivo, ma semplici legami, a volte sotterranei. Il tutto ha a che fare con dischi che ho e con lo strumento che suono, il sassofono.

Un sentiero mentale dove tradizione e modernità si compenetrano. Non è ovviamente estranea la mia convinta adesione al Free Jazz più radicale.



PRIMO SENTIERO

Louis Armstrong - V.S.O.P. (Very special old phonography)

Il jazz a cavallo tra l'eterofonia del dixieland, il blues e l'inizio di presenze soliste importanti.



Charles Mingus - Oh Yeah

L'evidente richiamo alla tradizione che si coniuga alla modernità.



Duke Ellington - New Orleans suite

L'eleganza orchestrale a riassumere i ragionamenti fatti in precedenza.



Albert Ayler - Live in Greenwich Village

Il fuoco del free jazz come ritorno all'eteronomia primordiale



SECONDO SENTIERO

Charlie Parker - One night in Birdland

Il virtuosismo espressivo del bebop, la rivoluzione veloce.



Ornette Coleman - Free Jazz

Il disco simbolo, la frenesia del bebop che si proietta libera, la libera linea melodica che si impone sulle strutture, l'incontro con Eric Dolphy.



Cecil Taylor - Nuits de la fondation Maeght

La libertà incontra il virtuosismo di un pianista straordinario



TERZO SENTIERO

Due musicisti fondamentali si incontrano ma i loro sguardi divergono.



Miles Davis - Britches Brew

Il jazz incontra l'elettricità del rock e lo sguardo sciamanico di Miles.



John Coltrane - Ascension

L'apoteosi spirituale del free jazz, l'esplosione stellare del suono.