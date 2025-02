Debutto all'Ariston per il cantautore cosentino che nel 2019 aveva affiancato gli Zen Circus nella serata dei duetti con il brano L'amore è una dittatura

Con un'esibizione intima e commovente, il cantautore calabrese Brunori SAS ha calcato per la prima volta il palco del Festival di Sanremo . Il suo brano, L'albero delle noci, è dedicato al suo amore per la figlia Fiammetta, nata nel 2023, e alla sua esperienza di padre. Un brano cantautorale e fedele al suo stile.

Brunori Sas, all'anagrafe Dario Brunori, è nato a Cosenza. Nel 2009 l'artista e produttore discografico ha pubblicato il suo primo album solista, Vol. 1, che ha ottenuto il Premio Ciampi come Miglior disco d'esordio e che è stato seguito da Vol. 2 - Poveri Cristi (con la partecipazione di Dente e Dimartino) e da Vol. 3 - Il cammino di Santiago in taxi. Il cantautore ha anche partecipato al Concerto del Primo Maggio a Roma e al tour teatrale Brunori Srl - Una società a responsabilità limitata, dove ha unito cabaret, teatro canzone e concerto. Nel 2019 si è invece esibito al Festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme agli Zen Circus nel brano L'amore è una dittatura. È inoltre autore di colonne sonore (tra le altre, quelle per due film con Aldo, Giovanni e Giacomo). Nel 2024 sono usciti i singoli La ghigliottina e Il morso di Tyson.