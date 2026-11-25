Dopo l’appuntamento di Bergamo, il 27 novembre Gigi D’Alessio riprenderà il tour dal palco della Kioene Arena di Padova. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in altre sei città: Messina, Reggio Calabria, Bari, Roma, Firenze e Torino
Dopo gli appuntamenti di Roma e Bologna, mercoledì 25 novembre Gigi D’Alessio sarà in concerto alla ChorusLife Arena di Bergamo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
gigi d’alessio in concerto, la possibile scaletta
Il 14 novembre Gigi D’Alessio ha dato il via alla nuova tournée nei palasport con lo spettacolo in programma a Roma. Il 25 novembre l’artista porterà la sua musica sul palco della ChorsuLife Arena, questo l’indirizzo: via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto ripreso da Setlist, questi i brani proposti al concerto di Firenze nel dicembre del 2024:
- Vivi
- Non mollare mai 2024
- ‘O posto d’Annare’
- Un cuore ce l’hai
- La donna che vorrei
- Un nuovo bacio
- Anna se sposa / 30 canzoni / Meza bucia
- Senza tuccà
- Quanti amori
- Te voglio bene ancora
- Spiegami cherè
- Nu dispietto
- Si te sapesse dicere
- Un cuore malato 2024
- Non dirgli mai
- Sei importante / Non riattaccare / Dove sei / Il cammino dell’età / Quando la mia vita cambierà
- Assaje
- Le mani / Insieme a lei / Io che non vivo / Ora
- Io vorrei
- Fra
- Primo appuntamento
- Una notte al telefono / Liberi da noi / Amore mio / L’amore che non c’è
- Di Notte, Annarè
- Una magica storia d’amore
- Miele
- Como suena el corazón
- Mon amur
- Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Buongiorno / Napule
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Dopo l’appuntamento di Bergamo, il 27 novembre Gigi D’Alessio riprenderà il tour dal palco della Kioene Arena di Padova. In seguito, il cantautore porterà la sua musica in altre sei città: Messina, Reggio Calabria, Bari, Roma, Firenze e Torino. Questo il calendario completo:
- 27 novembre, PADOVA - Kioene Arena
- 1 dicembre, MESSINA - PalaRescifina
- 4 dicembre, REGGIO CALABRIA - PalaCalafiore
- 7 dicembre, BARI - PalaFlorio
- 15 dicembre, ROMA - Palazzo dello Sport
- 19 dicembre, FIRENZE - Nelson Mandela Forum
- 23 dicembre, TORINO - Inalpi Arena
Il prossimo anno Gigi D’Alessio tornerà sul palco con l’atteso concerto in scena il 22 maggio all’Arena di Verona. Successivamente, l’artista darà il via agli spettacoli. Ecco tutti gli show in programma:
- 22 maggio, Verona - Arena
- 5 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 6 giugno, Napoli - Stadio Diego Armando Maradona
- 12 giugno, Taranto - Stadio Erasmo Iacovone
- 19 giugno, Messina - Stadio Franco Scoglio
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