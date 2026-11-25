Scritto e diretto da Florian Zeller, era stato presentato in anteprima mondiale in Concorso alla 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove aveva ricevuto un’ovazione di 16 minuti. Il cast include anche Stephen Graham (Adolescence) e Patrick Schwarzenegger. Uscirà nei cinema il 4 marzo 2027 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È uscito il trailer del film Bunker scritto e diretto da Florian Zeller, che ha come protagonisti Penélope Cruz e Javier Bardem e che era stato presentato in anteprima mondiale in Concorso alla 83ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove aveva ricevuto un’ovazione di 16 minuti. Come recita la sinossi ufficiale, “quando un architetto (Javier Bardem) accetta un progetto moralmente ambiguo – costruire un bunker per la sopravvivenza destinato a un magnate della tecnologia (Paul Dano) – sua moglie (Penélope Cruz) comincia a mettere in discussione il loro matrimonio, dopo diciassette anni insieme. Bunker è un thriller drammatico che esamina le sfide emotive e morali affrontate da una coppia mentre le angosce di un mondo sempre più incerto iniziano a ridefinire il loro legame, indagando le paure, i dubbi e i dilemmi etici che caratterizzano il nostro tempo”. Il cast include anche Stephen Graham (Adolescence) e Patrick Schwarzenegger. La pellicola uscirà nei cinema il 4 marzo 2027.

IL COMMENTO DEL REGISTA “Alcuni anni fa mi sono imbattuto in un articolo che raccontava della costruzione, da parte di un magnate della tecnologia, di un bunker di sopravvivenza alle Hawaii. Ricordo di essermi chiesto: “Sa forse qualcosa che noi non sappiamo?”. Mi è parso un paradosso folgorante: l’uomo che aveva edificato la propria fortuna sull’idea di connettere le persone si stava preparando all’isolamento. Non stiamo forse tutti, in qualche modo, andando alla deriva come isole?”, si legge nel commento del regista Florian Zeller. “Bunker sfiora diverse tematiche contemporanee: la paura del futuro, le minacce ecologiche, il divario sociale in aumento e l’individualismo sfrenato. Ma lo fa attraverso una lente profondamente personale: una coppia che lotta con sé stessa”. Il commento prosegue: “Ho scritto Bunker per Penélope Cruz e Javier Bardem, che sono stati il punto di partenza e ispirazione per questo progetto – non solo perché sono tra gli interpreti di maggior talento della scena contemporanea, ma anche perché costituiscono una coppia emblematica. Ho voluto esplorare l’amore, la fedeltà e il perdono collocando al contempo lo spettatore in una posizione di deliberata ambiguità. A cosa siamo invitati ad assistere, esattamente? A uno squarcio di realtà? A una finzione? O magari a un meta-esame della verità? In questo senso, Bunker ci invita a seguire il percorso di riavvicinamento tra un uomo e una donna che si amano, ma che, giunti a metà della vita, devono trovare un nuovo modo per esprimere questo amore”. Approfondimento Bunker, recensione: Bardem e Cruz per Florian Zeller a Venezia 83