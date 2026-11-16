Gigi D'Alessio emoziona Bologna con due ore di concerto e 41 canzoni. E' una delle sue cifre stilistiche riuscire riunire la sua storia in un tempo giusto. Ovviamente l'Unipol Arena è strapiena, il pubblico femminile ha una maggiornaza bulgara e c'è tanta Campania. Inoltre Gigi ha un'altra attenzione che pochi suoi colleghi anno e si chiama puntualità: è salito sul palco che le 21 erano scivolate via da qualche minuto, andando così incontro a chi la mattina dopo deve alzarsi presto per andare al lavoro, a chi ha lasciato i figlia ai nonni o alla baby sitter e a chi per raggiungere Bologna ha preso l'auto e lo attende un viaggio di ritorno. "Devi fare il lavoro che ami -dice- e sarà quello più bello del mondo. Sono nato napoletano..." e su queste parole si alza il cubo al centro del palco e appare Gigi D'Alessio che apre la festa con Un Selfie con la Vita, Senza Tuccà e 24 Ore: un bell'incipit per "aizzare" il pubblico alla gioia. La sua gente canta con lui, in vari momenti del live lascia che sia la loro voce a riempire il palazzetto: "Che bello stare qui di nuovo dopo pochi mesi, Bologna è una città meravigliosa e voi siete belli. Ho modificato la scaletta ma sono più di 40 i brani che canterò".



GIGI D'ALESSIO: "CANTATE BENISSIMO, DOVREI PAGARE IO IL BIGLIETTO"

In ordine sparso arrivano Quanti Amori, Un Nuovo Bacio, un Cuore ce l'Hai riarrangiata e per Non Dirgli Mai Gigi si siede al pianoforte: "Non ho parole per spiegare al cuore Bologna che bella serata mi stai regalando. Ho fatto duetti con tutti (proporrà tra gli altri quello recente con Alfa e quello con Alessandra Amoroso, entrambi presenti sul videowall, ndr) ma quello più bello è ogni sera con voi. Quello che voi dovere dire non è vado vedere il concerto di Gigi d’Alessio ma vado a farlo". Infatti su Ti ha Detto Mai si ferma ed è lui che ascolta il pubblico e fa il segno del cuore unendo le due mani: "Potremmo anche finire qui, io dovrei pagare il biglietto, cantate una delle mie canzoni più difficili e mi lasciate senza parole". In tutti i suoi concerti c'è la possibilità di fare una promessa di matrimonio sulle note di Si Te Sapesse Dicere: "Volevo cancellare questo momento -spiega- volevo non farla più ma se qualcuno si presenta con l'anello e io non la propongo poi ho un matrimonio mancato sulla coscienza. Se c'è qualcuno venga sotto il palco, ma non finzione, solo chi ha in tasca l'anello". Si presentano due coppie, una di uomini e l'altra etero e tutta l'Arena applaude le loro lacrime di gioia. Si va avanti in quel mix di italiano e napoletano, ascolto O Posto d'Annaré, Chiove, mezza verità, Non Mollare Mai, Dove sei: "Sono bilingue -dice- canto nell'idioma della mia città e in italiano dunque sono bilingue nellla stessa nazione. A casa sono io con la mia musica e il mio pianoforte, a volte ci sono Vincenzo D’Agostino o il grande Mogol ma stasera sono solo io con la mia voce e dedico Picceré a mia figlia Ginevra: le parole restano, sono è un regalo che non si consuma. Il brano è nato per lei poi ho scoperto che in realtà è per tutti, per chi è figlio, per chi è padre e contro la violenza sulle donne, è per tutti voi"; Picceré la fa da solo al piano in un clima di raccoglimento generale ma alla fine sono tutti in piedi: "Un giorno racconterò a Ginevra che Bologna le ha fatto standing ovation". Questo grande artista, un uomo con un cuore enorme, che "ho sempre preferito il pianoforte al pallone" ci accompagna alla fine con cinque parole che non ammettono fraintendimenti: "Facciamo un po' di casino": arrivano Miele, Como Suena el Corazon, Mon Amour e Una Magica Storia d'Amore con la quale saluta Bologna e la accompagna a casa sotto una coperta di felicità.