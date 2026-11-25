Dopo la scomparsa dell'attore e di sua moglie Betsy Arakawa, il loro cane Bear ha trovato una nuova casa grazie a due attori, Bo Derek e John Corbett. La coppia lo ha accolto nel proprio ranch in California Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo la morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, avvenuta nel febbraio 2025 nella loro casa di Santa Fe, anche per Bear si è aperto un nuovo capitolo. Il pastore tedesco, uno dei due cani della coppia sopravvissuti alla tragedia, è stato accolto da Bo Derek e John Corbett, che hanno deciso di offrirgli una nuova casa nel loro ranch in California. In un'intervista a The Hollywood Reporter, i due attori hanno raccontato che la proposta di adozione li aveva inizialmente colti impreparati: avevano già due pastori tedeschi e non erano convinti di poter gestire un terzo animale. A far cambiare idea a Bo Derek è stata una fotografia di Bear, che l'ha conquistata immediatamente. Da quel momento, le esitazioni hanno lasciato spazio alla decisione di accoglierlo in famiglia.

Il viaggio dal New Mexico alla California Il trasferimento di Bear ha richiesto circa 17 ore di viaggio in auto, dal New Mexico alla nuova abitazione della coppia. All'arrivo, John Corbett è rimasto sorpreso dalle dimensioni del cane, molto più imponente di quanto si aspettasse, tanto da chiedersi scherzosamente in quale situazione si fossero cacciati. Le preoccupazioni sono però svanite presto: Bo Derek ha descritto il nuovo arrivato come un cane tranquillo e ben educato, un "perfetto gentiluomo". Bear ha trovato il proprio spazio anche accanto agli altri animali e ha sviluppato una curiosa abitudine con Corbett: quando l'attore suona il pianoforte o la chitarra, lui lo accompagna con i suoi ululati. Una nuova quotidianità per il cane, che dopo aver perso i suoi precedenti proprietari ha trovato una famiglia pronta ad accoglierlo. Approfondimento Gene Hackman, la morte dell’attore e della moglie legata ad Hantavirus