Dopo la scomparsa dell'attore e di sua moglie Betsy Arakawa, il loro cane Bear ha trovato una nuova casa grazie a due attori, Bo Derek e John Corbett. La coppia lo ha accolto nel proprio ranch in California
Dopo la morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, avvenuta nel febbraio 2025 nella loro casa di Santa Fe, anche per Bear si è aperto un nuovo capitolo. Il pastore tedesco, uno dei due cani della coppia sopravvissuti alla tragedia, è stato accolto da Bo Derek e John Corbett, che hanno deciso di offrirgli una nuova casa nel loro ranch in California. In un'intervista a The Hollywood Reporter, i due attori hanno raccontato che la proposta di adozione li aveva inizialmente colti impreparati: avevano già due pastori tedeschi e non erano convinti di poter gestire un terzo animale. A far cambiare idea a Bo Derek è stata una fotografia di Bear, che l'ha conquistata immediatamente. Da quel momento, le esitazioni hanno lasciato spazio alla decisione di accoglierlo in famiglia.
Il viaggio dal New Mexico alla California
Il trasferimento di Bear ha richiesto circa 17 ore di viaggio in auto, dal New Mexico alla nuova abitazione della coppia. All'arrivo, John Corbett è rimasto sorpreso dalle dimensioni del cane, molto più imponente di quanto si aspettasse, tanto da chiedersi scherzosamente in quale situazione si fossero cacciati. Le preoccupazioni sono però svanite presto: Bo Derek ha descritto il nuovo arrivato come un cane tranquillo e ben educato, un "perfetto gentiluomo". Bear ha trovato il proprio spazio anche accanto agli altri animali e ha sviluppato una curiosa abitudine con Corbett: quando l'attore suona il pianoforte o la chitarra, lui lo accompagna con i suoi ululati. Una nuova quotidianità per il cane, che dopo aver perso i suoi precedenti proprietari ha trovato una famiglia pronta ad accoglierlo.
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Bo Derek e John Corbett, due carriere tra cinema e televisione
Bo Derek raggiunse la notorietà internazionale con 10 (1979), la commedia di Blake Edwards che la trasformò in una delle icone cinematografiche degli anni Ottanta. Tra i suoi film più conosciuti figura anche Bolero (1984), diretto da John Derek. John Corbett è invece entrato nell'immaginario televisivo grazie al personaggio di Aidan Shaw in Sex and the City, diventato uno dei protagonisti più amati della serie. Sul grande schermo ha conquistato il pubblico con Il mio grosso grasso matrimonio greco e il suo seguito. I due attori, sposati dal 2020, condividono da anni la vita lontano dai riflettori, nel loro ranch in California.
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Addio Gene Hackman, i migliori film dell'attore vincitore di due Oscar
Nato a San Bernardino il 30 gennaio 1930, è stato trovato morto in casa con la moglie il 26 febbraio 2025. Icona di Hollywood, nella sua lunga carriera ha vinto due statuette dell’Academy per Il braccio violento della legge e Gli spietati. Vanta anche 4 Golden Globe, due Bafta e un Orso d’argento. Numerose le pellicole memorabili in cui ha recitato, da La giuria a Mississippi Burning, da Superman a Frankenstein Junior, fino a I Tenenbaum