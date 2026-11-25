Ospite di Caterina Balivo, davanti alle telecamere del programma ‘La volta buona’, Antonella Elia è tornata a parlare del suo stato di salute. "Purtroppo quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine. Dopo il secondo intervento ho ancora da fare. Cerco di prenderla meglio che posso, ma confesso che ho un tantino paura"

Dopo il recente intervento chirurgico subìto al Policlinico Gemelli di Roma lunedì 19 ottobre e quello successivo del 13 novembre per un tumore borderline, la showgirl , che prima dell'operazione aveva voluto condividere con i suoi follower il suo stato di salute in un video nelle Story Instagram, torna sul tema e lo fa in tv davanti alle telecamere Rai nel corso del programma di Caterina Balivo “La volta buona”.

Antonella Elia aggiorna il pubblico sul suo stato di salute

“Purtroppo quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine, ma a volte è un percorso a lungo termine. Dopo il secondo intervento che ho subito il 13 novembre, ho ancora da fare. Cerco di prenderla meglio che posso, ma confesso che ho un tantino paura“: è con questa parole che Antonella Elia ha voluto aggiornare il pubblico sul suo stato di salute. Una paura comprensibile, condivisa senza filtri anche con gli altri ospiti del programma.

Nel racconto, la showgirl ha dichiarato di dover affrontare la chemioterapia e di esserne preoccupata, sottolineando tra l'altro, la sua paura degli aghi: "Quando mi fanno le analisi del sangue le mie vene si nascondono, spariscono nel nulla”. Un problema che accomuna molte persone e che dovrà affrontare nel difficile percorso che sta vivendo. Al termine dell'intervista, alla domanda della conduttrice sulle tempestiche dei trattamenti, Elia ha reso noto che dovrebbe cominiciare la prima seduta, lunedì 30 novembre.