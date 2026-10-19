Antonella Elia ricoverata al Gemelli

La showgirl, 62 anni, ha raccontato in un video nelle Story Instagram di avere una formazione vicino a un ovaio, della quale non conosce ancora la natura. Oggi affronterà l’operazione, ma nel frattempo ha ricordato l'importanza della prevenzione, che lei ha invece trascurato
Antonella Elia è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. La showgirl, 62 anni, ha raccontato in un video nelle Story Instagram di avere una formazione vicino a un ovaio, della quale non conosce ancora la natura. “Buongiorno a tutti come va? Volevo dire brevemente che sono qui al Gemelli di Roma, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, per un intervento”, ha esordito, mentre si trovava seduta sul letto della sua stanza di ospedale. Subito dopo ha spiegato i motivi del ricovero. “Parlo sempre di prevenzione, ma per un anno e mezzo io non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio e, invece che fare i controlli ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che bisognerà bene capire che cosa sia, e quindi sono qui e domani mi opero”. Ha proseguito: “In questi giorni, probabilmente quattro, starò qui. Ovviamente mandatemi tutto il vostro amore, io ricambio con tutto il cuore”. Oggi, lunedì 19 ottobre, Elia affronterà quindi l’operazione e, in seguito, il decorso post-operatorio e i dovuti accertamenti.
"MI SENTO IN OTTIME MANI"
“Mi sento in ottime mani, vi comunico tutta la mia tranquillità, non state in ansia per me”, ha rassicurato i fan Antonella Elia. “Ho già fatto parecchi interventi nel corso della vita di cui non ho mai parlato, ma in questo caso ne voglio parlare perché fa parte della prevenzione, dello stare molto attenti. Se si hanno dei sintomi o delle problematiche, bisogna seguirle con molta accuratezza perché sennò poi il problema diventa irrimediabile. Io sono stata un po' superficiale, però andrà come deve andare". Dopo aver mostrato il panorama dalla sua camera, ha concluso: “Guardate che bel panorama...Ecco la cupola di San Pietro”.
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LA CARRIERA
Nata il 1º novembre 1963 a Torino, nel 1990 la showgirl, attrice e conduttrice televisiva Antonella Elia ha esordito come valletta di Corrado nello storico varietà La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Tra il 1991 e il 1992 ha co-condotto la prima edizione di Non è la Rai, guidata da Enrica Bonaccorti, mentre nel 1992 ha co-condotto con Corrado e Fabrizio Frizzi la nona edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. Tra il 1993 e il 1996 ha affiancato Raimondo Vianello nella conduzione del programma calcistico Pressing. Nel 1995 ha poi avviato un sodalizio artistico con Mike Bongiorno, per il quale ha assunto il ruolo di spalla e di co-conduttrice per i suoi quiz e varietà come Festival italiano, Bravo, bravissimo e soprattutto La ruota della fortuna. Dopo aver recitato sia in televisione in fiction come Caro maestro con Marco Columbro ed Elena Sofia Ricci, sia in teatro, nel 2004 ha sperimentato i reality show. In particolare, nel 2004 ha partecipato per la prima volta a L’isola dei famosi, dove è tornata come vincitrice nel 2012. Nel 2017 ha gareggiato a Pechino Express – Verso il Sol Levante nella coppia delle “Caporali” insieme a Jill Cooper, con la quale ha ottenuto il secondo posto. Nel 2019 ha partecipato alla quarta edizione di Grande Fratello VIP condotta da Alfonso Signorini, mentre nel 2020 ha affrontato le tentazioni di Temptation Island con il compagno dell’epoca, l’attore e doppiatore Pietro Delle Piane. Nel 2026 è arrivata seconda al Grande Fratello Vip, e nello stesso anno ha partecipato come concorrente a The 50 su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).
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