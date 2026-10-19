Antonella Elia ricoverata al Gemelli

La showgirl, 62 anni, ha raccontato in un video nelle Story Instagram di avere una formazione vicino a un ovaio, della quale non conosce ancora la natura. Oggi affronterà l’operazione, ma nel frattempo ha ricordato l'importanza della prevenzione, che lei ha invece trascurato Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Antonella Elia è ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. La showgirl, 62 anni, ha raccontato in un video nelle Story Instagram di avere una formazione vicino a un ovaio, della quale non conosce ancora la natura. “Buongiorno a tutti come va? Volevo dire brevemente che sono qui al Gemelli di Roma, lo dico sorridendo perché non voglio farne una cosa tragica, per un intervento”, ha esordito, mentre si trovava seduta sul letto della sua stanza di ospedale. Subito dopo ha spiegato i motivi del ricovero. “Parlo sempre di prevenzione, ma per un anno e mezzo io non ho più fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio e, invece che fare i controlli ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Adesso quella formazione si è trasformata in qualcosa che bisognerà bene capire che cosa sia, e quindi sono qui e domani mi opero”. Ha proseguito: “In questi giorni, probabilmente quattro, starò qui. Ovviamente mandatemi tutto il vostro amore, io ricambio con tutto il cuore”. Oggi, lunedì 19 ottobre, Elia affronterà quindi l’operazione e, in seguito, il decorso post-operatorio e i dovuti accertamenti.

"MI SENTO IN OTTIME MANI" “Mi sento in ottime mani, vi comunico tutta la mia tranquillità, non state in ansia per me”, ha rassicurato i fan Antonella Elia. “Ho già fatto parecchi interventi nel corso della vita di cui non ho mai parlato, ma in questo caso ne voglio parlare perché fa parte della prevenzione, dello stare molto attenti. Se si hanno dei sintomi o delle problematiche, bisogna seguirle con molta accuratezza perché sennò poi il problema diventa irrimediabile. Io sono stata un po' superficiale, però andrà come deve andare". Dopo aver mostrato il panorama dalla sua camera, ha concluso: “Guardate che bel panorama...Ecco la cupola di San Pietro”. Approfondimento Cindy Crawford ricorda il figlio Presley: "Ti ameremo per sempre"