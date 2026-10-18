Cindy Crawford ricorda il figlio Presley: "Ti ameremo per sempre"

Una fotografia in bianco e nero e parole che raccontano un legame destinato a durare oltre la perdita. Domenica 18 ottobre, Cindy Crawford ha pubblicato su Instagram un messaggio condiviso con il marito Rande Gerber e la figlia Kaia per ricordare Presley, scomparso il 20 settembre a 27 anni. Nel testo, la famiglia esprime il dolore per la perdita e la gratitudine per averlo avuto accanto per 27 anni, descrivendolo come una persona capace di amare e di farsi amare. Un pensiero va anche alla vicinanza ricevuta in queste settimane, tra messaggi di affetto da parte di chi conosceva Presley e manifestazioni di solidarietà da parte di persone estranee alla famiglia. "Fino a quando non ci rivedremo, dolce ragazzo nostro", scrivono, concludendo con una promessa: il loro amore per lui resterà per sempre.

indagini ancora in corso

Presley Gerber, figlio della supermodella e dell'imprenditore Rande Gerber, si trovava in una struttura di riabilitazione quando è morto. Secondo alcuni media americani il 20 settembre i soccorritori sono stati chiamati per un'emergenza cardiaca e le comunicazioni relative all'intervento hanno fatto riferimento a una possibile overdose. La polizia di Santa Monica ha dichiarato che il giovane è stato trovato senza vita all'arrivo degli agenti e che il caso viene trattato come una sospetta overdose, precisando che non emergono elementi che facciano pensare a un atto criminale. La causa ufficiale della morte e le circostanze del decesso restano da accertare: le indagini sono ancora in corso. Prima della scomparsa, Presley aveva parlato pubblicamente delle proprie difficoltà legate alla salute mentale e all'abuso di sostanze.