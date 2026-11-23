LA CARRIERA

Nata il 31 gennaio 1984 a Milano, all’età di 11 anni Malika Ayane è entrata nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala. Nel 2007, dopo aver collaborato a diversi spot pubblicitari, ha firmato un contratto discografico con l’etichetta Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2008 ha pubblicato il primo album, Malika Ayane, che contiene il singolo Feeling Better e Contro vento. Nel 2009 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Come foglie, scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Nello stesso anno ha partecipato all’iniziativa Artisti Uniti per l’Abruzzo e alla registrazione del brano Domani 21.04.2009 con cantanti come Jovanotti, Ligabue, Franco Battiato, Zucchero, Carmen Consoli, Laura Pausini e altri. Nel 2010 ha eseguito una cover del brano La prima cosa bella di Nicola Di Bari per la colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Virzì. Nel 2010 ha partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Artisti con il canzone Ricomincio da qui, che ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Nello stesso anno ha poi pubblicato il secondo album, Grovigli, e ha sia cantato il brano La prima cosa bella, sia premiato il maestro Ennio Morricone per la colonna sonora del film L’uomo che verrà. Ancora, ha ricevuto una nomination agli MTV Europe Music Awards. Nel 2012 ha pubblicato il terzo album Ricreazione, mentre nel 2013 ha partecipato per la terza volta al Festival di Sanremo, con il brano E se poi. Nel 2015 all’Ariston ha invece partecipato con il brano Adesso e qui (nostalgico presente), che le è valso per la seconda volta il Premio della Critica “Mia Martini”, e ha pubblicato il quarto album Naïf, che include il singolo Senza fare sul serio. Nello stesso anno ha partecipato come giurata alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nel 2018 ha pubblicato il quinto album Domino, mentre nel 2019 ha assunto il ruolo di giudice nel talent show X Factor Italia insieme a Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel dei Subsonica. Nel 2021 ha partecipato per la quinta volta al Festival di Sanremo con il brano Ti piaci così, mentre nel 2025 ha pubblicato la canzone L’avresti detto mai, che ha concorso ai Nastri d’Argento 2025 come Miglior canzone originale. Nel 2026 ha partecipato per la sesta volta al Festival di Sanremo con il brano Animali notturni, ha pubblicato il settimo album Cicale e ha collaborato con Cesare Cremonini nella canzone Cose molto piccole nel nuovo album del cantante Amateur. I due artisti avevano avuto una relazione tra il 2009 e il 2011. Ayane ha anche recitato in film, serie tv e a teatro.