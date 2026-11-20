Dopo il successo della tournée estiva, Ditonellapiaga sarà protagonista di due grandi appuntamenti live: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano

Ditonellapiaga e TonyPitony hanno pubblicato il joint album Natale con Ditony. In occasione dell’annuncio del progetto discografico, i due artisti hanno scherzosamente scritto su Instagram: “Un motivo in più per odiare il Natale, uno in più per amarlo”. Tra pochi giorni la cantautrice sarà protagonista di due appuntamenti live.

Dopo aver trionfato sulle note del brano The Lady Is a Tramp nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga ( FOTO ) e TonyPitony sono tornati a collaborare per un joint album natalizio. Oggi, venerdì 20 novembre, i due artisti hanno pubblicato l’atteso progetto contenente anche le cover di alcuni celebri brani, tra i quali Jingle Bells e Winter Wonderland. I cantautori hanno scritto sui loro profili Instagram: “Potete anche smettere di cercare la colonna sonora del vostro Natale. Adesso compratela pure”. Questa la tracklist completa di Natale con Ditony:

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Tra pochi giorni Ditonellapiaga sarà protagonista di due grandi appuntamenti live: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Dopo il successo della tournée estiva, l’artista ha raccontato: “Sono stati mesi pazzi di un anno altrettanto pazzo. Abbiamo conosciuto persone e posti incredibili e accumulato un numero di chilometri percorsi inversamente proporzionale a quello delle ore dormite. Quando mi fermo a pensare mi rendo conto della fortuna che ho, dal divertimento che questo lavoro mi regala alle persone preziose con cui lo condivido, sotto e sopra il palco. Voglio quindi ringraziare la mia bellissima squadra, sempre positiva, carica di spirito e di un grande talento”.

Ad aprile Ditonellapiaga ha pubblicato l’album Miss Italia contenente anche il brano Che fastidio! presentato in gara sul palco del Teatro Ariston. Tra le sue canzoni più popolari troviamo anche È tutto vero e Chimica in duetto con Donatella Rettore (FOTO). Nel 2027 TonyPitony sbarcherà al cinema con il suo primo film, massimo riserbo sui dettagli.