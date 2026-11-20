Dopo il successo della tournée estiva, Ditonellapiaga sarà protagonista di due grandi appuntamenti live: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano
Ditonellapiaga e TonyPitony hanno pubblicato il joint album Natale con Ditony. In occasione dell’annuncio del progetto discografico, i due artisti hanno scherzosamente scritto su Instagram: “Un motivo in più per odiare il Natale, uno in più per amarlo”. Tra pochi giorni la cantautrice sarà protagonista di due appuntamenti live.
ditonellapiaga e tonypitony, fuori l’album Natale con Ditony
Dopo aver trionfato sulle note del brano The Lady Is a Tramp nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga (FOTO) e TonyPitony sono tornati a collaborare per un joint album natalizio. Oggi, venerdì 20 novembre, i due artisti hanno pubblicato l’atteso progetto contenente anche le cover di alcuni celebri brani, tra i quali Jingle Bells e Winter Wonderland. I cantautori hanno scritto sui loro profili Instagram: “Potete anche smettere di cercare la colonna sonora del vostro Natale. Adesso compratela pure”. Questa la tracklist completa di Natale con Ditony:
- Scende la neve (Intro)
- Jingle Bells
- Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
- Winter Wonderland
- Le palle di Natale (Sketch)
- It’s Beginning to Look a Lot like Christmas
- Babbo Natale e lo Zio Franco (Sketch)
- Santa Claus Is Coming To Town
- La manovra di Heimlich (Sketch)
- Il Cenone
- Sleigh Ride
- Have Yourself A Merry Little Christmas
- Astro Del Ciel
- Il conto in Svizzera (Sketch)
- Buon Natale in allegria
- Scende la notte (Finale)
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Tra pochi giorni Ditonellapiaga sarà protagonista di due grandi appuntamenti live: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Dopo il successo della tournée estiva, l’artista ha raccontato: “Sono stati mesi pazzi di un anno altrettanto pazzo. Abbiamo conosciuto persone e posti incredibili e accumulato un numero di chilometri percorsi inversamente proporzionale a quello delle ore dormite. Quando mi fermo a pensare mi rendo conto della fortuna che ho, dal divertimento che questo lavoro mi regala alle persone preziose con cui lo condivido, sotto e sopra il palco. Voglio quindi ringraziare la mia bellissima squadra, sempre positiva, carica di spirito e di un grande talento”.
Ad aprile Ditonellapiaga ha pubblicato l’album Miss Italia contenente anche il brano Che fastidio! presentato in gara sul palco del Teatro Ariston. Tra le sue canzoni più popolari troviamo anche È tutto vero e Chimica in duetto con Donatella Rettore (FOTO). Nel 2027 TonyPitony sbarcherà al cinema con il suo primo film, massimo riserbo sui dettagli.
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L'artista, al secolo Margherita Carducci, è per la prima volta in gara da solista. Per meglio comprendere la sua esibizione con il brano 'Che fastidio!', ripercorriamone carriera, tra evoluzioni sonore e tappe decisive. La cantante romana ha parlato in questi termini del pezzo con cui partecipa alla kermesse: 'è nato dopo un mio momento di crisi, è un brano un po’ provocatorio e pungente ma autoironico'. Un po' come l'intero suo iter artistico (a cominciare dal suo nome d'arte!) A cura di Camilla Sernagiotto