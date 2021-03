4/9 ©Getty

Da quel momento Donatella di strada ne ha fatta tanta. Ha pubblicato 20 album in studio e ha partecipato per ben 4 volte al Festival di Sanremo, senza però mai portarsi a casa la vittoria. Mentre in Italia è incompresa e divide in due l’opinione pubblica, tra chi la ama e chi condanna i suoi modi di fare come troppo aggressivi e sfacciati, all’estero le sue canzoni vanno alle stelle tanto che Elton John la chiama direttamente per siglare alcune canzoni.

