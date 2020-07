Buon Compleanno Donatella Rettore, le canzoni più famose

L’8 luglio compie gli anni Donatella Rettore, cantautrice e attrice con all’attivo 20 album pubblicati. Grande protagonista della scena musicale tra fine anni Settanta e inizio anni Ottanta, è a tutti gli effetti la prima vera rocker in Italia. Trasgressiva, provocante e in grado di unire pop, rock e sonorità disco, Donatella Rettore ha saputo dare un’impronta rilevante alla musica italiana. Criticata all’epoca per la troppa libertà, si è imposta come modello musicale e culturale per le donne alla ricerca di indipendenza. L’anno della sua svolta arriva nel 1978 quando decide di chiamarsi semplicemente Rettore. Al cambio di nome coincide anche un look diverso e una proposta musicale differente rispetto ai canoni del tempo, un azzardo che risulterà vincente. Per conoscere meglio la carriera di Donatella Rettore, ecco le canzoni più famose della cantautrice veneta:

Splendido Splendente

Pubblicata nel 1979, “Splendido Splendente” è tra le canzoni più famose di Donatella Rettore. Inserita nell’album “Brivido divino”, primo capitolo di una trilogia, ha permesso alla cantautrice di raggiungere il grande successo. Dopo due partecipazioni al Festival di Sanremo, “Splendido Splendente” è la canzone che cambia la carriera di Donatella Rettore e che le permette di conquistare anche le classifiche di Germania e Svizzera. Nel corso degli anni si è trasformato in un vero e proprio brano cult presente in numerose pellicole cinematografiche e trasmissioni televisive. Tullio De Piscopo ha partecipato alla batteria e alle percussioni, mentre Pinuccio Pirazzoli si è occupato dell’arrangiamento. “Splendido Splendente” affronta in maniera originale il tema della chirurgia estetica.

Kobra

Il successo di “Splendido Splendente” venne confermato l’anno successivo con “Kobra”, tra le canzoni di maggior impatto nella carriera di Donatella Rettore. Con un testo ironico e pieno di doppi sensi, la canzone venne considerata scandalosa dai critici dell’epoca. L’exploit in classifica fu però inevitabile sia in Italia che in Germania. Grazie a “Kobra” arrivò anche la vittoria del Festivalbar per la categoria donne e il primo posto nella classifica generale a pari merito con Miguel Bosé.

Lamette

Nel 1982 arriva “Lamette”, altro grande successo commerciale. Contenuto nell’album “Kamikaze Rock ‘n’ Roll Suicide”, è stato composto da Rettore assieme al compagno storico Claudio Rego. Si tratta di una rivisitazione ideale del rock commerciale americano. Un testo ripetitivo ma mai banale, volutamente accattivante che si trasformò in un autentico tormentone estivo.

Donatella

Tra le canzoni più famose di Donatella Rettore, c’è “Donatella”, uno dei primi esempi di Ska in Italia. Scritta dalla stessa cantautrice e da Claudio Rego, ha vinto il Festivalbar del 1981.

Di notte specialmente

Dopo una fase ancora più sperimentale, Donatella Rettore sorprende tutti nel 1994 con “Di notte specialmente”, ballad presentata al Festival di Sanremo. Nella classifica finale arriverà decima, ma le vendite premieranno la cantautrice. L’album “Incantesimi notturni” conquisterà il disco d’oro nonostante la poca promozione e permetterà a Donatella Rettore di ritornare alla ribalta.