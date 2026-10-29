Dopo il successo della tournée estiva, tra poche settimane Ditonellapiaga sarà protagonista di due nuovi appuntamenti live: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano
Dopo aver conquistato il pubblico con l'esibizione sulle note del brano The Lady Is a Tramp nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno annunciato il joint album Natale con Ditony. I due artisti hanno condiviso la copertina del disco sui profili Instagram.
Ditonellapiaga e TonyPitony, l’annuncio su instagram
Ditonellapiaga e TonyPitony hanno annunciato il joint album Natale con Ditony in uscita il 20 novembre in digitale e il 4 dicembre in formato fisico. I due artisti hanno condiviso la copertina dell’album su Instagram commentando scherzosamente: “Un motivo in più per odiare il Natale, uno in più per amarlo”. A febbraio Ditonellapiaga e TonyPitony si sono esibiti al Festival di Sanremo trionfando nella serata delle cover con The Lady Is a Tramp.
A settembre Ditonellapiaga ha concluso la lunga tournée estiva raccontando: “Sono stati mesi pazzi di un anno altrettanto pazzo. Abbiamo conosciuto persone e posti incredibili e accumulato un numero di chilometri percorsi inversamente proporzionale a quello delle ore dormite. Quando mi fermo a pensare mi rendo conto della fortuna che ho, dal divertimento che questo lavoro mi regala alle persone preziose con cui lo condivido, sotto e sopra il palco”. Tra poche settimane l’artista sarà protagonista di due nuovi appuntamenti live: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.
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Ad aprile Ditonellapiaga (FOTO) ha pubblicato il suo nuovo progetto discografico Miss Italia contenente il brano Che fastidio! presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. All'interno anche il tormentone estivo Businessman. Tra le canzoni più popolari della sua discografia ricordiamo sicuramente Chimica con Donatella Rettore e Chissà in collaborazione con Willie Peyote. Attualmente la cantautrice conta più di 700.000 ascoltatori mensili su Spotify.
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