Dopo aver conquistato il pubblico con l'esibizione sulle note del brano The Lady Is a Tramp nella serata delle cover della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony hanno annunciato il joint album Natale con Ditony. I due artisti hanno condiviso la copertina del disco sui profili Instagram.

Ditonellapiaga e TonyPitony, l’annuncio su instagram

Ditonellapiaga e TonyPitony hanno annunciato il joint album Natale con Ditony in uscita il 20 novembre in digitale e il 4 dicembre in formato fisico. I due artisti hanno condiviso la copertina dell’album su Instagram commentando scherzosamente: “Un motivo in più per odiare il Natale, uno in più per amarlo”. A febbraio Ditonellapiaga e TonyPitony si sono esibiti al Festival di Sanremo trionfando nella serata delle cover con The Lady Is a Tramp.

A settembre Ditonellapiaga ha concluso la lunga tournée estiva raccontando: “Sono stati mesi pazzi di un anno altrettanto pazzo. Abbiamo conosciuto persone e posti incredibili e accumulato un numero di chilometri percorsi inversamente proporzionale a quello delle ore dormite. Quando mi fermo a pensare mi rendo conto della fortuna che ho, dal divertimento che questo lavoro mi regala alle persone preziose con cui lo condivido, sotto e sopra il palco”. Tra poche settimane l’artista sarà protagonista di due nuovi appuntamenti live: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.