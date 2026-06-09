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Ditonellapiaga, è uscito il videoclip del nuovo singolo Businessman

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Ditonellapiaga è attualmente impegnata con la tournée estiva in programma in numerose città: da Bologna a Padova passando per Perugia, Bergamo, Otranto, Livorno e Trento. A novembre l’artista sarà protagonista di due concerti nei club: il 27 all’Atlantico di Roma e il 30 al Fabrique di Milano

A poche settimane dall’uscita del nuovo album Miss Italia, Ditonellapiaga ha pubblicato il singolo Businessman. Parallelamente, la cantautrice ha lanciato il videoclip ufficiale del brano. In questi mesi l’artista è impegnata con il tour estivo. Attesa per gli appuntamenti live di novembre all’Atlantico di Roma e al Fabrique di Milano.

ditonellapiaga, il videoclip di businessman

A febbraio Ditonellapiaga ha presentato Che fastidio! in gara al Festival di Sanremo conquistando la terza posizione nella classifica finale. Poco dopo, la cantautrice ha pubblicato l’album Miss Italia, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI. Ora, l’artista ha lanciato Businessman. Inoltre, la cantante (FOTO) ha distribuito il videoclip ufficiale del brano collezionando più di 290.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

 

Ditonellapiaga è attualmente impegnata con il tour estivo in programma in numerose città: da Bologna a Padova passando per Perugia, Bergamo, Otranto, Livorno e Trento. A novembre l’artista sarà protagonista di due concerti nei club: il 27 all’Atlantico di Roma e il 30 al Fabrique di Milano. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei concerti in programma:

  • 18.06 - Rivoli (TO), Sguardi Live
  • 26.06 - Bologna, We Make Future
  • 28.06 - Perugia, L’Umbria Che Spacca
  • 02.07 - Cremona, Tanta Robba Festival
  • 03.07 - Bergamo, NXT
  • 04.07 - Alberobello (BA), Locus Festival
  • 15.07 - Treviso, Suoni di Marca
  • 16.07 - Arezzo, Men/Go Music Fest
  • 18.07 - Otranto (LE), Porto Rubino - Molo San Nicola
  • 30.07 - Montesilvano (PE), Montesilvano Summer Fest
  • 31.07 - Montecosaro (MC), Mind Festival
  • 01.08 - Livorno, Effetto Venezia
  • 03.08 - Locarno, Rotonda by La Mobiliare
  • 09.08 - Roccadaspide (SA), Festival dell’Aspide
  • 11.08 - Milazzo (ME), Mish Mash Festival
  • 13.08 - Olbia (SS), Red Valley Festival
  • 22.08 - Sanremo, One Night Summer Hits
  • 04.09 - Trento, Trento Live Fest
  • 12.09 - Padova, Pride Village
  • 26.09 - San Vito Lo Capo (TP), Couc Cous Fest
  • 27.11 - Roma, Atlantico
  • 30.11 - Milano, Fabrique

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