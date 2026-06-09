Ditonellapiaga, è uscito il videoclip del nuovo singolo Businessman

Ditonellapiaga è attualmente impegnata con la tournée estiva in programma in numerose città: da Bologna a Padova passando per Perugia, Bergamo, Otranto, Livorno e Trento. A novembre l’artista sarà protagonista di due concerti nei club: il 27 all’Atlantico di Roma e il 30 al Fabrique di Milano
A poche settimane dall’uscita del nuovo album Miss Italia, Ditonellapiaga ha pubblicato il singolo Businessman. Parallelamente, la cantautrice ha lanciato il videoclip ufficiale del brano. In questi mesi l’artista è impegnata con il tour estivo. Attesa per gli appuntamenti live di novembre all’Atlantico di Roma e al Fabrique di Milano.
ditonellapiaga, il videoclip di businessman
A febbraio Ditonellapiaga ha presentato Che fastidio! in gara al Festival di Sanremo conquistando la terza posizione nella classifica finale. Poco dopo, la cantautrice ha pubblicato l’album Miss Italia, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI. Ora, l’artista ha lanciato Businessman. Inoltre, la cantante (FOTO) ha distribuito il videoclip ufficiale del brano collezionando più di 290.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.
Ditonellapiaga è attualmente impegnata con il tour estivo in programma in numerose città: da Bologna a Padova passando per Perugia, Bergamo, Otranto, Livorno e Trento. A novembre l’artista sarà protagonista di due concerti nei club: il 27 all’Atlantico di Roma e il 30 al Fabrique di Milano. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei concerti in programma:
- 18.06 - Rivoli (TO), Sguardi Live
- 26.06 - Bologna, We Make Future
- 28.06 - Perugia, L’Umbria Che Spacca
- 02.07 - Cremona, Tanta Robba Festival
- 03.07 - Bergamo, NXT
- 04.07 - Alberobello (BA), Locus Festival
- 15.07 - Treviso, Suoni di Marca
- 16.07 - Arezzo, Men/Go Music Fest
- 18.07 - Otranto (LE), Porto Rubino - Molo San Nicola
- 30.07 - Montesilvano (PE), Montesilvano Summer Fest
- 31.07 - Montecosaro (MC), Mind Festival
- 01.08 - Livorno, Effetto Venezia
- 03.08 - Locarno, Rotonda by La Mobiliare
- 09.08 - Roccadaspide (SA), Festival dell’Aspide
- 11.08 - Milazzo (ME), Mish Mash Festival
- 13.08 - Olbia (SS), Red Valley Festival
- 22.08 - Sanremo, One Night Summer Hits
- 04.09 - Trento, Trento Live Fest
- 12.09 - Padova, Pride Village
- 26.09 - San Vito Lo Capo (TP), Couc Cous Fest
- 27.11 - Roma, Atlantico
- 30.11 - Milano, Fabrique
Approfondimento
Ditonellapiaga, rigettato ricorso: l'album potrà chiamarsi Miss Italia
Domenica 7 giugno Ditonellapiaga è stata ospite del concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro di Milano. I due artisti hanno duettato sulle note di Xxverso, nuova edizione della canzone contenuta nell’album Sono un grande (deluxe). Dopo l’esibizione, Ditonellapiaga ha dichiarato sul suo profilo Instagram: “Ieri ho vissuto un’allucinazione. La più folle, la più bella. Cantare con Tiziano Ferro sul palco di San Siro. Per una ragazza cresciuta con la sua musica, avere l’onore di essere sua ospite è impagabile”. Infine, l’artista ha concluso: “Grazie Tiziano Ferro per il grande artista e la meravigliosa persona che sei. Per avermi accolta con la tua generosità ed empatia e ancor di più per avermi fatto vivere il mio 111 dream”.
Approfondimento
Ditonellapiaga, il nuovo singolo è Hollywood
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano