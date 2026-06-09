Ditonellapiaga, è uscito il videoclip del nuovo singolo Businessman

Ditonellapiaga è attualmente impegnata con la tournée estiva in programma in numerose città: da Bologna a Padova passando per Perugia, Bergamo, Otranto, Livorno e Trento. A novembre l’artista sarà protagonista di due concerti nei club: il 27 all’Atlantico di Roma e il 30 al Fabrique di Milano

A poche settimane dall’uscita del nuovo album Miss Italia, Ditonellapiaga ha pubblicato il singolo Businessman. Parallelamente, la cantautrice ha lanciato il videoclip ufficiale del brano. In questi mesi l’artista è impegnata con il tour estivo. Attesa per gli appuntamenti live di novembre all’Atlantico di Roma e al Fabrique di Milano.

ditonellapiaga, il videoclip di businessman A febbraio Ditonellapiaga ha presentato Che fastidio! in gara al Festival di Sanremo conquistando la terza posizione nella classifica finale. Poco dopo, la cantautrice ha pubblicato l’album Miss Italia, entrato nella Top 10 della classifica settimanale FIMI. Ora, l’artista ha lanciato Businessman. Inoltre, la cantante (FOTO) ha distribuito il videoclip ufficiale del brano collezionando più di 290.000 visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. Ditonellapiaga è attualmente impegnata con il tour estivo in programma in numerose città: da Bologna a Padova passando per Perugia, Bergamo, Otranto, Livorno e Trento. A novembre l’artista sarà protagonista di due concerti nei club: il 27 all’Atlantico di Roma e il 30 al Fabrique di Milano. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei concerti in programma: 18.06 - Rivoli (TO), Sguardi Live

26.06 - Bologna, We Make Future

28.06 - Perugia, L’Umbria Che Spacca

02.07 - Cremona, Tanta Robba Festival

03.07 - Bergamo, NXT

04.07 - Alberobello (BA), Locus Festival

15.07 - Treviso, Suoni di Marca

16.07 - Arezzo, Men/Go Music Fest

18.07 - Otranto (LE), Porto Rubino - Molo San Nicola

30.07 - Montesilvano (PE), Montesilvano Summer Fest

31.07 - Montecosaro (MC), Mind Festival

01.08 - Livorno, Effetto Venezia

03.08 - Locarno, Rotonda by La Mobiliare

09.08 - Roccadaspide (SA), Festival dell’Aspide

11.08 - Milazzo (ME), Mish Mash Festival

13.08 - Olbia (SS), Red Valley Festival

22.08 - Sanremo, One Night Summer Hits

04.09 - Trento, Trento Live Fest

12.09 - Padova, Pride Village

26.09 - San Vito Lo Capo (TP), Couc Cous Fest

27.11 - Roma, Atlantico

30.11 - Milano, Fabrique Approfondimento Ditonellapiaga, rigettato ricorso: l'album potrà chiamarsi Miss Italia

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