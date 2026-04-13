Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato dagli organizzatori del concorso di bellezza contro l’utilizzo del nome "Miss Italia" per il nuovo album di Ditonellapiaga. La sentenza conferma la legittimità della denominazione scelta dall'artista, stabilendo che il titolo rientra nel diritto alla libertà d'espressione e non intacca la dignità del marchio
La sezione specializzata del Tribunale di Roma ha stabilito che il nuovo album della cantautrice Ditonellapiaga potrà mantenere il titolo "Miss Italia". I giudici hanno rigettato il ricorso che contestava l'uso della denominazione, storicamente legata alla kermesse di bellezza, riconoscendo la prevalenza del valore dell'espressione artistica. L'artista e la casa discografica BMG sono stati assistiti nel procedimento legale dagli avvocati Domenico Capra e Donato Brienza.
Le dichiarazioni dell'artista
Ditonellapiaga ha accolto con favore la sentenza, sottolineando l'importanza di poter utilizzare termini parte dell'immaginario collettivo per fini creativi. "È bello sapere che la possibilità di potersi esprimere artisticamente in libertà sia considerato un valore importante da tutelare", ha dichiarato la cantante, precisando che il titolo serve a evocare il rapporto con il fallimento e l'accettazione del limite personale senza ledere la dignità altrui.
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Il progetto discografico si concentra sulla necessità di rimettere in discussione la propria identità per ritrovarsi. I brani esplorano il contrasto tra i modelli sociali e la volontà di restare fedeli a sé stessi. L'obiettivo dell'autrice è trasformare le fragilità in forza, utilizzando un'icona universale come quella del titolo per narrare un percorso di accettazione dell'imperfezione.
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