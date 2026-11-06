Bruno Mars, testo e significato di Dance With Me da oggi in radio

Dal 6 novembre 2026 arriva in rotazione radiofonica la ballad del cantautore statunitense di origini portoricane e filippine, tratta dall’album The Romantic. Nel brano il cantante invita la persona amata a ballare ancora una volta, nella speranza di ritrovare un sentimento che sembrava perduto. Scopriamo le parole e il loro significato, anche tra le righe Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Bruno Mars torna in radio con Dance With Me, nona e ultima traccia dell'album The Romantic. Il brano, pubblicato il 1° ottobre 2026 e da oggi (venerdì 6 novembre 2026) in rotazione radiofonica, è una ballad romantica costruita attorno a un gesto semplice ma carico di significato: chiedere alla persona amata di ballare ancora una volta insieme. La canzone (che potete ascoltare nel videoclip ufficiale che trovate in fondo a questo articolo) è stata scritta da Bruno Mars, Dernst Emile II e James Fauntleroy ed è prodotta da Mars ed Emile II. Scopriamo di seguito il testo e il significato di Dance With Me, che il 6 novembre entra ufficialmente in rotazione radiofonica, accompagnando il nuovo capitolo discografico dell'artista.

Il testo di Dance With Me [Intro]

Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Mm)

Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh

[Verse 1]

Dance with me, darling

Just one more time

Take my hand and let's just slow dance all night

Girl, you know I'm hoping

Hoping when the music ends

You and I will fall in love all over again

[Verse 2]

Dance with me, darling

Just one more time

Put your pride aside, right here next to mine

Girl, you know I'm hoping

Hoping when the music ends

You and I will fall in love all over again, yeah

[Pre-Chorus]

(All the stars) All the stars are out tonight

Ooh, maybe they'll shine a little light

Help us find what we're trying to find

It's been so long since I held you tight

I won't lеt you go 'til we get it right

[Chorus]

Will you dance with mе, darling?

One more time

[Verse 3]

It's the only thing that we ain't try

Girl, you know I'm hoping

Hoping when the music ends

You and I (You and I) will fall in love (Fall in love)

[Bridge]

All over again

(Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)

All over again

(Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)

[Outro]

Will you dance with me, darling? (Dance with me, darling, dance with me just one more time)

Please, please, please

(Dance with me, darling, dance with me just one more time) Oh, just one more time

(Dance with me, darling, dance with me just one more time)

Oh, I gotta let you know, baby, I still love you (Dance with me, darling, dance with me just one more time)

And I don't wanna dance with nobody, nobody, nobody but you (Dance with me, darling, dance with me just one more time)

Nobody but you (Dance with me, darling, dance with me just one more time)

Ooh (Dance with me, darling, dance with me just one more time)

Ooh-ooh, ooh Approfondimento Karol G e Bruno Mars, il singolo Still è fisso nella Billboard Hot 100

La traduzione italiana di Dance With Me [Intro]

Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh, ooh (Mm)

Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh

[Strofa 1]

Balla con me, tesoro

Solo un'altra volta

Prendimi la mano e balliamo lentamente tutta la sera

Ragazza, sai che sto sperando

Sperando che quando la musicia finisce

Tu ed io ci innamoreremo ancora una volta

[Strofa 2]

Balla con me, tesoro

Solo un'altra volta

Metti da parte l'orgoglio, proprio qui accanto al mio

Ragazza, sai che sto sperando

Sperando che quando la musicia finisce

Tu ed io ci innamoreremo ancora una volta, sì

[Pre-Ritornello]

(Tutte le stelle) Tutte le stelle sono fuori stasera

Ooh, forse faranno un po' di luce

Per aiutarci a trovare quello chе stiamo cercando

È passato così tanto tempo da quando ti ho tenuta strеtta

Non ti lascerò andare finché non lo sistemiamo

[Ritornello]

Vuoi ballare con me, tesoro?

Ancora una volta

[Strofa 3]

È l'unica cosa che non abbiamo provato

Ragazza, sai che sto sperando

Sperando che quando la musicia finisce

Tu ed io (Tu ed io) ci innamoreremo ancora una volta (Ci innamoreremo)

[Bridge]

Ancora una volta

(Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)

Ancora una volta

(Ooh-ooh-ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)

[Outro]

Vuoi ballare con me, tesoro? (Balla con me, tesoro, balla con me solo un'altra volta)

Per favore, per favore, per favore

(Balla con me, tesoro, balla con me solo un'altra volta) Oh, solo un'altra volta

(Balla con me, tesoro, balla con me solo un'altra volta)

Oh, devo farti sapere, tesoro, che ti amo ancora (Balla con me, tesoro, balla con me solo un'altra volta)

E non voglio ballare con nessuno, nessuno, nessuno eccetto te (Balla con me, tesoro, balla con me solo un'altra volta)

Nessuno eccetto te (Balla con me, tesoro, balla con me solo un'altra volta)

Ooh (Balla con me, tesoro, balla con me solo un'altra volta)

Ooh-ooh, ooh Approfondimento Bruno Mars torna in Italia, The Romantic Tour è un successo soul, funk, R&B e pop

Il significato di Dance With Me Al centro del brano Dance With Me c'è il tentativo di ricominciare. Bruno Mars si rivolge a una donna con cui sembra essersi incrinato qualcosa e le chiede di mettere da parte l'orgoglio, prendere la sua mano e lasciarsi andare alla musica. Il ballo diventa così una metafora della relazione: un ultimo tentativo per ritrovare la complicità e innamorarsi di nuovo. L'artista canta la speranza che, quando la musica finirà, i due possano riscoprire quello che li aveva uniti. Anche le immagini delle stelle e della notte contribuiscono all'atmosfera sospesa della canzone. Il protagonista vuole prolungare quel momento e non lasciare andare la persona amata prima di aver provato a rimettere a posto ciò che si è spezzato. Approfondimento Bruno Mars, testo e significato del singolo On My Soul che esce oggi

Al centro il desiderio di una nuova possibilità Il testo di Dance With Me insiste quindi su pochi elementi centrali: il desiderio di una nuova possibilità, il ricordo dell'amore e la volontà di superare le tensioni attraverso un gesto intimo e simbolico. Nel finale il sentimento diventa ancora più esplicito: Bruno Mars ribadisce di amare ancora quella persona e di non voler ballare con nessun'altra. La richiesta di ballare insieme, ripetuta più volte, diventa così una vera e propria dichiarazione d'amore. Approfondimento Bruno Mars è tornato, il cantautore pubblica l'album "The Romantic"