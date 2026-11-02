Rkomi a Milano, la possibile scaletta dei concerti

A ottobre Rkomi ha pubblicato il nuovo EP A Milano contenente otto inediti, tra i quali Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos

rkomi, la possibile scaletta dei concerti a Milano

A ottobre Rkomi ha pubblicato il nuovo EP A Milano contenente otto inediti, tra i quali i duetti Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos. In occasione dell’annuncio del primo concerto, l'artista ha rivelato che la scaletta sarebbe stata costruita soltanto con brani tratti da Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno e A Milano. Questa la tracklist completa del suo ultimo discografico:

Sotterraneo (Intro)

Carica

Ferita

Crazy crazy

Da palazzo a palazzo con Promessa

A mezz’ora da Milano con Khodi

Hakeem con Noyz Narcos

Calvairate California

Martedì 3 novembre il rapper darà il via alla serie di appuntamenti previsti sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Ecco il calendario completo degli show:

martedì 3 novembre

mercoledì 4 novembre

mercoledì 11 novembre

venerdì 13 novembre

martedì 24 novembre