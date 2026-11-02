Rkomi a Milano, la possibile scaletta dei concerti

A ottobre Rkomi ha pubblicato il nuovo EP A Milano contenente otto inediti, tra i quali Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos
Cinque appuntamenti live a Milano. Martedì 3 novembre il rapper di Calvairate darà il via alla serie di concerti in scena al Fabrique. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli di Rkomi: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
rkomi, la possibile scaletta dei concerti a Milano
A ottobre Rkomi ha pubblicato il nuovo EP A Milano contenente otto inediti, tra i quali i duetti Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos. In occasione dell’annuncio del primo concerto, l'artista ha rivelato che la scaletta sarebbe stata costruita soltanto con brani tratti da Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno e A Milano. Questa la tracklist completa del suo ultimo discografico:
- Sotterraneo (Intro)
- Carica
- Ferita
- Crazy crazy
- Da palazzo a palazzo con Promessa
- A mezz’ora da Milano con Khodi
- Hakeem con Noyz Narcos
- Calvairate California
Martedì 3 novembre il rapper darà il via alla serie di appuntamenti previsti sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Ecco il calendario completo degli show:
- martedì 3 novembre
- mercoledì 4 novembre
- mercoledì 11 novembre
- venerdì 13 novembre
- martedì 24 novembre
Approfondimento
Rkomi, il nuovo EP A Milano e cinque concerti al Fabrique
Nel corso degli anni Rkomi (FOTO) si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena discografica italiana, tra i suoi lavori più acclamati troviamo sicuramente Dove gli occhi non arrivano e Taxi Driver, quest'ultimo certificato con nove dischi di platino. Citiamo anche il joint album No Stress in collaborazione con Irama e Decrescendo. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Milano Bachata con Marracash, Blu con Elisa, Partire da te e La coda del diavolo con Elodie. Inoltre, l’artista vanta due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2022 con Insuperabile e tre anni dopo con Il ritmo delle cose.
Approfondimento
Emma Marrone e Rkomi, testo e significato del singolo Vacci piano
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour