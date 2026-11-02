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Rkomi a Milano, la possibile scaletta dei concerti

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

A ottobre Rkomi ha pubblicato il nuovo EP A Milano contenente otto inediti, tra i quali Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos

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Cinque appuntamenti live a Milano. Martedì 3 novembre il rapper di Calvairate darà il via alla serie di concerti in scena al Fabrique. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli di Rkomi: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

rkomi, la possibile scaletta dei concerti a Milano

A ottobre Rkomi ha pubblicato il nuovo EP A Milano contenente otto inediti, tra i quali i duetti Da palazzo a palazzo con Promessa, A mezz’ora da Milano con Khodi e Hakeem con Noyz Narcos. In occasione dell’annuncio del primo concerto, l'artista ha rivelato che la scaletta sarebbe stata costruita soltanto con brani tratti da Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno e A Milano. Questa la tracklist completa del suo ultimo discografico:

  • Sotterraneo (Intro)
  • Carica
  • Ferita
  • Crazy crazy
  • Da palazzo a palazzo con Promessa
  • A mezz’ora da Milano con Khodi
  • Hakeem con Noyz Narcos
  • Calvairate California

 

Martedì 3 novembre il rapper darà il via alla serie di appuntamenti previsti sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00.  Ecco il calendario completo degli show:

  • martedì 3 novembre
  • mercoledì 4 novembre
  • mercoledì 11 novembre
  • venerdì 13 novembre
  • martedì 24 novembre

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Rkomi, il nuovo EP A Milano e cinque concerti al Fabrique

Nel corso degli anni Rkomi (FOTO) si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena discografica italiana, tra i suoi lavori più acclamati troviamo sicuramente Dove gli occhi non arrivano e Taxi Driver, quest'ultimo certificato con nove dischi di platino. Citiamo anche il joint album No Stress in collaborazione con Irama e Decrescendo. Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Milano Bachata con Marracash, Blu con Elisa, Partire da te e La coda del diavolo con Elodie. Inoltre, l’artista vanta due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo: nel 2022 con Insuperabile e tre anni dopo con Il ritmo delle cose.

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