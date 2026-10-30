Il brano, scritto dal cantautore e prodotto da JRMY, esce venerdì 30 ottobre 2026 e racconta il silenzio che resta dopo la fine di una relazione. Scopriamo le parole e i significati tra le righe

Scritto dallo stesso cantautore e prodotto da JRMY, il pezzo arriva a sei settimane da Un giorno dopo l'altro, pubblicato lo scorso 18 settembre. Al centro c'è la fine di una relazione, raccontata attraverso gesti ordinari, domande senza risposta e la difficoltà di abituarsi a una vita in cui l'altra persona non è più presente.

Esce oggi Il tuo posto preferito, il nuovo singolo di Nesli. Ci sono storie che finiscono senza riuscire a cancellare ciò che hanno lasciato. I luoghi condivisi, le abitudini quotidiane e i ricordi continuano a custodire la presenza di chi non c'è più, rendendo difficile accettare il cambiamento. È da questa sensazione che nasce il brano, pubblicato venerdì 30 ottobre 2026.

Il testo di Il tuo posto preferito

Io e la sigaretta accesa

seduto sul divano a casa

fingendo che sia tutto ok

e tu in giro in macchina da un'ora

cantando un pezzo a squarciagola

dimenticandoti chi sei



E poi vorrei ma non lo so dire

dove è l'inizio e la fine tra noi

per questo lo chiedo a te

Ma come si fa ad imparare la vita?

come la passi tu questa giornata?

da sola, senza di me

appesi a una storia che forse è finita

cerchiamo tutti una via di uscita

per questo lo chiedo a te



E se qualcuno parlerà di noi

come abbiamo fatto a riderci

passando sopra i maledetti errori

e siamo stati almeno tutti una volta all'ultimo banco

tra le pagine vuote di un foglio bianco

a guardare fuori, sognare cosa faremo da grandi

mi sembra ieri e ti sento ancora al mio fianco



E poi vorrei ma non lo so dire

dove è l'inizio e la fine tra noi

per questo lo chiedo a te

Ma come si fa ad imparare la vita?

come la passi tu questa giornata?

da sola, senza di me

appesi a una storia che forse è finita

cerchiamo tutti una via di uscita

per questo lo chiedo a te



Che abbiamo visto tramonti

quelli che tolgono il fiato

che mi ricordo anche adesso del tuo posto preferito

in fondo non c'è mai stato niente di sbagliato



Per questo lo chiedo a te



Ma come si fa ad imparare la vita?

come la passi tu questa giornata?

da sola, senza di me

appesi a una storia che forse è finita

cerchiamo tutti una via di uscita

per questo lo chiedo a te