Il brano, scritto dal cantautore e prodotto da JRMY, esce venerdì 30 ottobre 2026 e racconta il silenzio che resta dopo la fine di una relazione. Scopriamo le parole e i significati tra le righe
Esce oggi Il tuo posto preferito, il nuovo singolo di Nesli. Ci sono storie che finiscono senza riuscire a cancellare ciò che hanno lasciato. I luoghi condivisi, le abitudini quotidiane e i ricordi continuano a custodire la presenza di chi non c'è più, rendendo difficile accettare il cambiamento. È da questa sensazione che nasce il brano, pubblicato venerdì 30 ottobre 2026.
Scritto dallo stesso cantautore e prodotto da JRMY, il pezzo arriva a sei settimane da Un giorno dopo l'altro, pubblicato lo scorso 18 settembre. Al centro c'è la fine di una relazione, raccontata attraverso gesti ordinari, domande senza risposta e la difficoltà di abituarsi a una vita in cui l'altra persona non è più presente.
Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe della canzone Il tuo posto preferito.
Il testo di Il tuo posto preferito
Io e la sigaretta accesa
seduto sul divano a casa
fingendo che sia tutto ok
e tu in giro in macchina da un'ora
cantando un pezzo a squarciagola
dimenticandoti chi sei
E poi vorrei ma non lo so dire
dove è l'inizio e la fine tra noi
per questo lo chiedo a te
Ma come si fa ad imparare la vita?
come la passi tu questa giornata?
da sola, senza di me
appesi a una storia che forse è finita
cerchiamo tutti una via di uscita
per questo lo chiedo a te
E se qualcuno parlerà di noi
come abbiamo fatto a riderci
passando sopra i maledetti errori
e siamo stati almeno tutti una volta all'ultimo banco
tra le pagine vuote di un foglio bianco
a guardare fuori, sognare cosa faremo da grandi
mi sembra ieri e ti sento ancora al mio fianco
E poi vorrei ma non lo so dire
dove è l'inizio e la fine tra noi
per questo lo chiedo a te
Ma come si fa ad imparare la vita?
come la passi tu questa giornata?
da sola, senza di me
appesi a una storia che forse è finita
cerchiamo tutti una via di uscita
per questo lo chiedo a te
Che abbiamo visto tramonti
quelli che tolgono il fiato
che mi ricordo anche adesso del tuo posto preferito
in fondo non c'è mai stato niente di sbagliato
Per questo lo chiedo a te
Ma come si fa ad imparare la vita?
come la passi tu questa giornata?
da sola, senza di me
appesi a una storia che forse è finita
cerchiamo tutti una via di uscita
per questo lo chiedo a te
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Il significato di Il tuo posto preferito: imparare a vivere dopo una separazione
La canzone Il tuo posto preferito mette a confronto due solitudini. Da una parte c'è un uomo seduto sul divano, con una sigaretta accesa, che cerca di comportarsi come se nulla fosse cambiato. Dall'altra, una donna alla guida che canta a squarciagola, forse per allontanare i pensieri e non fare i conti con ciò che sta vivendo.
I due sembrano proseguire separatamente le proprie giornate, mentre resta aperta la domanda su quando la loro storia sia arrivata davvero alla fine. Il ritornello esprime proprio questa difficoltà: capire come si affronta la vita senza l'altra persona e come si impara a convivere con un'assenza che non si riesce ancora ad accettare.
Il tempo passa, ma non sempre porta con sé risposte. Si resta così sospesi tra il desiderio di trovare una via d'uscita e il rischio di rimanere legati a un passato che non può tornare.
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I ricordi condivisi e il posto che resta
In Il tuo posto preferito, il passato riaffiora attraverso immagini quotidiane e ricordi di gioventù. L'ultimo banco di scuola, le pagine bianche su cui immaginare il futuro e i momenti trascorsi insieme restituiscono l'immagine di un tempo in cui tutto sembrava ancora possibile.
A questi ricordi si aggiungono i tramonti condivisi, capaci di suscitare ancora emozione anche a distanza di tempo. È in questo contesto che il posto preferito dell'altra persona assume un significato particolare: diventa un luogo della memoria, una traccia concreta di una relazione che continua a esistere nei ricordi anche dopo la separazione.
Il brano non descrive necessariamente una storia sbagliata o un amore da dimenticare. Al contrario, suggerisce che la fine di una relazione non cancella il valore di ciò che è stato vissuto. Alcuni legami lasciano qualcosa che continua ad accompagnarci, anche quando le strade si dividono.
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Nesli racconta la fine di una storia senza cercare risposte definitive
A proposito del singolo Il tuo posto preferito, Nesli spiega di aver voluto raccontare quelle persone che, pur uscendo dalla nostra vita, continuano a essere presenti nei luoghi e nei ricordi condivisi. La canzone affronta così la difficoltà di accettare i cambiamenti e le domande che restano aperte quando una relazione finisce.
Il cantautore sottolinea anche che non tutte le storie che si concludono sono necessariamente storie sbagliate. L'obiettivo non è trovare una spiegazione definitiva, ma raccontare un sentimento nel quale chi ascolta possa riconoscersi.
Il tuo posto preferito si muove quindi tra nostalgia, smarrimento e accettazione. La separazione non viene presentata come una rottura capace di cancellare tutto, ma come un cambiamento che richiede tempo. A volte, per andare avanti, bisogna prima imparare a convivere con ciò che resta.
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Nesli, la storia del cantautore
Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci, è nato a Senigallia il 29 dicembre 1980 ed è il fratello minore del rapper Fabri Fibra. Ha iniziato il proprio percorso musicale alla fine degli anni Novanta nell'ambiente hip hop italiano, pubblicando nel 1999 il demo Fitte da latte. Il debutto discografico da solista è arrivato nel 2003 con Ego, seguito da album come Home e Le verità nascoste. Nel corso della carriera ha progressivamente ampliato il proprio linguaggio musicale, avvicinandosi al pop con Nesliving Vol. 3 - Voglio, uscito nel 2012.
Nel 2015 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo da solista con Buona fortuna amore, tornando sul palco dell'Ariston nel 2017 in coppia con Alice Paba con Do retta a te. Tra i suoi brani più conosciuti c'è La fine, reinterpretato da Tiziano Ferro nel 2011.
Dopo l'album Nesliving Vol IV - Il seme cattivo del 2023, Nesli ha pubblicato nuovi singoli, tra cui Non è una bugia, Portami al mare, Oceani e tsunami, Parlami ancora e Un giorno dopo l'altro, proseguendo il proprio percorso di autore e cantautore.
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