Nesli, è uscita la nuova canzone Confessione - story

Nesli ha parlato del significato del nuovo brano Confessione - story in un post su Instagram: “È una lettera che ho scritto a me stesso qualche mese fa, quando ho capito che un periodo importante della mia vita stava arrivando al termine”

Nesli: “sono pronto a farvi ascoltare tanta musica nuova”

Nei giorni scorsi l’artista, classe 1980, ha annunciato al pubblico l’arrivo di un nuovo progetto attraverso un post condiviso sul profilo Instagram che vanta più di 84.000 follower.

Francesco Tarducci, questo il nome all’anagrafe, si è aperto ai fan dichiarando: “La mia vita è come la mia musica e viceversa, avrei voluto gestirla in modo diverso a volte, mi sono sempre fatto trasportare da quello che sentivo, vivendo e scrivendo a modo mio. Sono stato in silenzio per un po’, per mia scelta”:

In seguito l’artista ha aggiunto: “Ora sono pronto a farvi ascoltare tanta musica nuova”.

Il post di Nesli ha immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica tanto da ottenere numerosi commenti e migliaia di like.