Nesli, il nuovo singolo è "Confessione – story": info e data di uscita

Dopo un lungo periodo lontano dalle scene e dal panorama della musica italiana, Nesli è pronto a tornare in questo 2022, con tante novità. Prima su tutte la pubblicazione di un nuovo singolo - " Confessione - story " – al rilascio il prossimo 7 gennaio come primo estratto ufficiale del nuovo disco. Ma le novità per il celebre “fratello di Fabri Fibra ” non finiscono qui, visto che Nesli ha pubblicato proprio ieri, in occasione del suo 41esimo compleanno, la ristampa del suo primo disco “Ego” (2003).

"Confessione - story" è il titolo del nuovo singolo di Nesli, in arrivo il prossimo venerdì 7 gennaio. Il primo tassello di un nuovo percorso discografico del tanto amato rapper e cantautore italiano, che proprio in questo modo dà il via definitivo alla collaborazione con la nuova etichetta Artist First. La canzone, che verrà pubblicata alla mezzanotte su tutte le piattaforme per lo streaming musicale e, verosimilmente, arriverà anche in alta rotazione radiofonica, è il vero e proprio giro di boa che vede Francesco Tarducci (vero nome di Nesli), impegnato nelle ultime fasi di lavorazione del nuovo album fuori a breve. Per ingannare l’attesa che porterà vecchi e nuovi fan all’ascolto di pezzi inediti, Nesli ha scelto di fare un altro gradito regalo agli ascoltatori rilasciando, proprio in occasione del suo 41esimo compleanno, l’album che lo ha visto debuttare sulla scena italiana nel 2003, “Ego”.

Nesli pubblica una ristampa di “Ego”

“La mia vita è come la mia musica e viceversa, avrei voluto gestirla in modo diverso a volte, mi sono sempre fatto trasportare da quello che sentivo, vivendo e scrivendo a modo mio. Sono stato in silenzio per un po’, per mia scelta. Ora sono pronto a farvi ascoltare tanta musica nuova, ma per andare avanti è importante ricordare da dove veniamo, per questo il 29 dicembre festeggerò con voi il mio compleanno. EGO il mio primo album in assoluto sarà pubblicato in tutti gli store digitali insieme al preorder vinile”. È proprio ricordando da dove si è venuti che si può iniziare a percorrere nuove strade per questo motivo, Nesli, ha scelto di regalare a vecchi e nuovi fan una ristampa in digitale del suo celebre album di esordio “Ego”, uscito ben 18 anni fa. Un album che, come racconta il suo stesso autore e interprete, è scritto, arrangiato e prodotto interamente da Nesli con Dj Mike, senza l’utilizzo di campioni ma solo con strumenti suonati. Un disco che nel 2003 è stato come un manifesto per il giovane che si affacciava sulla scena rap, dando prova di un’abile scrittura e della sua capacità introspettiva. Ecco la tracklist del disco che include anche un duetto con il fratello Fabri Fibra: