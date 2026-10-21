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Kid Yugi, la possibile scaletta del concerto al Palazzo dello Sport di Roma

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Venerdì 30 ottobre il rapper pubblicherà Anche Gli Eroi Muoiono Post Mortem con brani inediti. Inoltre, il prossimo anno Kid Yugi sarà protagonista del grande appuntamento “La resa dei conti 2027” in scena il 19 giugno a Fiera Milano Live

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Ultimo spettacolo del tour nei palazzetti. In attesa dell’uscita di Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, versione deluxe dell’album pubblicato a gennaio, il 23 ottobre Kid Yugi sarà in concerto a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

kid YUGI a roma, la possibile scaletta

Dopo una serie di numerosi concerti, venerdì 23 ottobre Kid Yugi concluderà la tournée con lo spettacolo in scena al Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto riportato da Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più popolari: da Paganini a Donna passando per Eva con Tedua. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 27 settembre al concerto al PalaFlorio di Bari:

  • L’ultimo a cadere
  • Berserker
  • La violenza necessaria
  • Bullet Ballet
  • Denaro
  • Monopolio
  • Jolly
  • Eroina
  • Donna
  • Mostro
  • Paganini
  • S.X.S.I.C.
  • Push It
  • Paradiso Artificiale
  • Porto il Commerciale
  • Lilith
  • Sintetico
  • Tristano e Isotta
  • Hybris
  • GRAMMELOT
  • Il Filmografo
  • Il Ferro di Čechov
  • Eva
  • Amelie
  • Per il sangue versato
  • Gilgamesh
  • Non ne vali la pensa
  • Chuck Norris
  • Bianca
  • Il Signore Delle Mosche
  • Per te che lotto
  • Ex Angelo
  • Davide e Golia
  • Kabuki
  • Massafghanistan

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Kid Yugi annuncia un concerto a Fiera Milano Live

A gennaio Kid Yugi ha pubblicato il suo ultimo album Anche gli eroi muoiono debuttando al primo posto della classifica settimanale FIMI e conquistando tre dischi di platino. All’interno anche i singoli Amelie e Push It con Anna. A distanza di alcuni mesi, venerdì 30 ottobre l’artista, all’anagrafe Francesco Stasi, lancerà la versione deluxe Anche Gli Eroi Muoiono Post Mortem con brani inediti.

 

Il prossimo anno Kid Yugi sarà protagonista del grande appuntamento “La resa dei conti 2027” in scena il 19 giugno a Fiera Milano Live. Negli anni il rapper ha dominato le classifiche con numerose collaborazioni, ricordiamo Bianca con Rrari dal Tacco, Pietà con Artie 5ive, Ex angelo con Sfera Ebbasta (FOTO), Gotham con Shiva, Mezze verità con Lazza e Perché piango con Sayf. Attualmente il rapper conta più di tre milioni e mezzo di ascoltatori mensili.

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