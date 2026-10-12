Kid Yugi annuncia un concerto a Fiera Milano Live

Il 30 ottobre Kid Yugi pubblicherà Anche gli eroi muoiono POST MORTEM, versione deluxe dell’album uscito nel gennaio di quest’anno. Annunciato l’arrivo di Logos, il primo fumetto originale con protagonista il rapper e frutto della collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus

Dopo il grande successo dei tre appuntamenti all’Unipol Forum di Assago, Kid Yugi ha annunciato uno speciale concerto in programma a Fiera Milano Live nel 2027. Biglietti già in vendita. Nei prossimi giorni il rapper concluderà la tournée nei palazzetti con gli show in scena a Napoli, Firenze e Roma.

kid yugi, il concerto a fiera milano live

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre Kid Yugi ha conquistato il pubblico dell’Unipol Forum di Assago. Dopo le date, il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 1.300.000 follower: “Sono state tre serate che mi rimarranno impresse nella mente per tutta la vita! Grazie Milano. Ci vediamo a giugno alla Fiera!”. In attesa dei prossimi appuntamenti live in programma il 13 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 15 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, l’artista ha annunciato uno speciale evento a Fiera Milano Live in programma il 19 giugno del prossimo anno. Lo show sarà l’unico appuntamento live in Italia nel 2027. Questo il calendario con tutti i dettagli dei prossimi show:

martedì 13 ottobre 2026, Napoli - Palapartenope

giovedì 15 ottobre 2026, Firenze - Mandela Forum

venerdì 23 ottobre 2026, Roma - Palazzo dello Sport

sabato 19 giugno 2027, Milano - Fiera Milano Live