Zara Larsson, è uscito il videoclip del nuovo singolo Blue Moon

Zara Larsson ha pubblicato il videoclip del singolo Blue Moon contenuto nell’album Midnight Sun. La stella svedese del pop ha parlato del significato del brano in un lungo post sul profilo Instagram da oltre tredici milioni di follower: “Credo così tanto in questa canzone che sono convinta che il mio amore per essa la farà amare altrettanto dal mondo intero”.

zara larsson, il videoclip di blue moon

Da oltre dieci anni Zara Larsson è tra le popstar più amate al mondo. Nel settembre del 2025 l’artista svedese ha pubblicato il suo ultimo album Midnight Sun dominando le classifiche a livello internazionale. Dopo il grande successo della title track, certificata disco di platino negli Stati Uniti d’America, la cantante ha lanciato il videoclip del singolo Blue Moon.

La voce di Lush Life ha raccontato: “Onestamente non so come siamo riusciti a incastrare la realizzazione di questo incredibile videoclip nel mio frenetico programma per il tour, ma immagino che si trovi sempre il tempo per le cose a cui si tiene davvero e in cui si crede. Questo video è importante per me. È qualcosa che sognavo di fare da quando è uscito l'album Midnight Sun poco più di un anno fa. Blue Moon è una delle mie canzoni preferite, è la sorella di Midnight Sun, e merita tutto l'amore e la cura che ci sono stati messi”.

Zara Larsson ha proseguito: “A volte devi far connettere le persone alle cose a cui tieni, perché a dire il vero: Blue Moon non sta necessariamente spopolando negli streaming, nelle vendite o su TikTok (ancora!). Non è una hit alla radio (ancora!!!) e non ho avuto nessuno che mi implorasse di fare un video per questa canzone”.