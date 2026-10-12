Brunori Sas, la possibile scaletta del concerto a Genova

Dopo lo spettacolo sul palco del Teatro Carlo Felice, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre il cantautore porterà la sua musica al pubblico dell’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée con numerosi concerti in giro per l’Italia
Lunedì 12 ottobre Brunori Sas sarà in concerto al Teatro Carlo Felice di Genova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
brunori sas a genova, la possibile scaletta del concerto
Dopo i tre concerti al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 12 ottobre il cantautore (FOTO) riprenderà la tournée con lo spettacolo sold out in scena al Teatro Carlo Felice di Genova. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall’ultimo progetto discografico L'albero delle noci contenente la title track presentata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 4 ottobre al Teatro Clerici di Brescia:
- La verità
- La ghigliottina
- La vita com’è
- Capita così
- Come stai
- Figli della borghesia
- Yoko Ono
- Ode al cantautore
- Italiano-Latino
- L’uomo nero
- Al di là dell’amore
- Lamezia Milano
- Canzone contro la paura
- Per non perdere noi
- L’albero delle noci
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Dopo lo spettacolo sul palco del Teatro Carlo Felice, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre Brunori Sas porterà la sua musica al pubblico dell’Auditorium Giovanni Agnelli di Torino. Successivamente, l’artista proseguirà la tournée con i numerosi concerti in giro per l’Italia: da Firenze a Reggio Calabria passando per Avellino, Roma, Assisi e Catania fino agli appuntamenti conclusivi in programma il 24 e il 25 novembre al Teatro Rendano di Cosenza. Ecco il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 14 ottobre 2026 - Torino – Auditorium Lingotto
- 15 ottobre 2026 - Torino – Auditorium Lingotto
- 17 ottobre 2026 - Firenze – Teatro Verdi
- 18 ottobre 2026 - Firenze – Teatro Verdi
- 19 ottobre 2026 - Bologna – Europauditorium
- 22 ottobre 2026 - Trieste – Teatro Rossetti
- 23 ottobre 2026 - Padova – Gran Teatro Geox
- 31 ottobre 2026 - Avellino – Teatro C. Gesualdo
- 3 novembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
- 5 novembre 2026 – Roma, Auditorium della Conciliazione
- 6 novembre 2026 – Roma, Auditorium della Conciliazione
- 7 novembre 2026 – Roma, Auditorium della Conciliazione
- 10 novembre 2026 – Assisi, Teatro Lyrick
- 11 novembre 2026 – Ancona, Teatro delle Muse
- 14 novembre 2026 – Catania, Teatro Metropolitan
- 15 novembre 2026 – Palermo, Teatro Politeama
- 17 novembre 2026 – Bari, Teatro Petruzzelli
- 18 novembre 2026 – Bari, Teatro Petruzzelli
- 21 novembre 2026 – Catanzaro, Teatro Politeama
- 22 novembre 2026 – Reggio Calabria, Teatro Cilea
- 24 novembre 2026 – Cosenza, Teatro Rendano
- 25 novembre 2026 – Cosenza, Teatro Rendano
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