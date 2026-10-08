Approfondimento Neffa e Fabri Fibra hanno annunciato un album insieme

3. Che sarà sarà

In occasione del suo ventesimo anniversario, Alla fine della notte tornerà in formato CD e in una speciale edizione limitata in doppio LP 180 grammi, con vinili colorati rosso e blu. Nella stessa giornata, Neffa pubblicherà il joint album Zarathushtra Style in collaborazione con Fabri Fibra . I due artisti presenteranno il progetto nel corso dell’instore tour in programma in quattro città: il 9 ottobre a Torino, il 10 ottobre a Milano, il 12 ottobre a Napoli e il 13 ottobre a Roma.

Nel corso degli anni Neffa si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena discografica italiana mescolando sonorità e generi. Tra i suoi lavori più popolari troviamo Sognando contromano, Molto calmo e Canerandagio, quest’ultimo uscito nell’agosto dello scorso anno. Per quanto riguarda i singoli, citiamo La mia signorina, Prima di andare via, Dove sei e Sigarette. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Aggio perzo 'o suonno con Coez a Se tornerai con Rocco Hunt passando per Nella macchina con Marracash, Parigi con Emis Killa (FOTO) ed Eclissi con Gemitaiz.