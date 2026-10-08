Neffa celebra i 20 anni dell'album Alla fine della notte con un'edizione limitataMusica
Oltre all’edizione limitata dell’album Alla fine della notte, venerdì 9 ottobre Neffa pubblicherà anche Zarathushtra Style in collaborazione con Fabri Fibra
Venerdì 9 ottobre Neffa pubblicherà una limited edition dell’album Alla fine della notte contenente anche i singoli Il mondo nuovo e Le ore piccole. Nella stessa giornata, l’artista lancerà il joint album Zarathushtra Style in collaborazione con Fabri Fibra.
neffa, in uscita un'edizione limita dell'album alla fine della notte
In occasione del suo ventesimo anniversario, Alla fine della notte tornerà in formato CD e in una speciale edizione limitata in doppio LP 180 grammi, con vinili colorati rosso e blu. Nella stessa giornata, Neffa pubblicherà il joint album Zarathushtra Style in collaborazione con Fabri Fibra. I due artisti presenteranno il progetto nel corso dell’instore tour in programma in quattro città: il 9 ottobre a Torino, il 10 ottobre a Milano, il 12 ottobre a Napoli e il 13 ottobre a Roma.
Questa la tracklist dell’album Alla fine della notte:
LP1 – LATO A
1. Tanta luce
2. Il mondo nuovo
3. Senza ali
4. La notte
LP1 – LATO B
1. Blu
2. Passione
3. Tu non mi manchi
LP2 – LATO A
1. Cambierà
2. Vieni appena puoi
3. Che sarà sarà
LP2 – LATO B
1. Venere
2. Luna nuova
3. Tutto tu
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Nel corso degli anni Neffa si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena discografica italiana mescolando sonorità e generi. Tra i suoi lavori più popolari troviamo Sognando contromano, Molto calmo e Canerandagio, quest’ultimo uscito nell’agosto dello scorso anno. Per quanto riguarda i singoli, citiamo La mia signorina, Prima di andare via, Dove sei e Sigarette. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Aggio perzo 'o suonno con Coez a Se tornerai con Rocco Hunt passando per Nella macchina con Marracash, Parigi con Emis Killa (FOTO) ed Eclissi con Gemitaiz.
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