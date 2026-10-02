Giorgia, è uscito il nuovo singolo Parafulmini: testo e significato

Dopo il concerto nella splendida cornice dell’Arena di Verona, sabato 3 ottobre Giorgia concluderà la tournée con lo show in scena all’Unipol Dome di Milano
In attesa della pubblicazione dell’album G+1, Giorgia ha lanciato il nuovo singolo Parafulmini. Sabato 3 ottobre la voce di Strano il mio destino (FOTO) porterà la sua musica sul palco dell’Unipol Dome del capoluogo meneghino. Attese migliaia di persone.
giorgia, è uscito il singolo parafulmini
Venerdì 16 ottobre Giorgia pubblicherà G+1, nuova versione del disco distribuito nel novembre del 2025. In attesa dell’uscita dell’album, l’artista ha lanciato il singolo Parafulmini, ovvero il racconto delicato di una storia d’amore tra vulnerabilità, paure e voglia di proseguire il percorso insieme. Nel brano l'artista canta: “Quante volte siamo in preda al panico / Come parafulmini sui tetti sempre in bilico / Disperatamente / Io ti abbraccio e non cado nel vuoto / Spezzo il fiato per restare lucida / L’ultimo passo falso ci ha lasciato il livido”.
La cantante ha parlato dell’uscita del disco in un post sul profilo Instagram da oltre 1.700.000 follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. Questo il testo di Parafulmini di Giorgia:
No, non lasciarmi
Sai che non ti ho odiato mai
Puoi perdonarmi?
Vai, andiamo avanti
Per non guardarci indietro mai
Come fantasmi
Tu sei, tu sei, tu sei
Un cielo sempre blu
E se piove, piove, piove
Crolla tutto giù
Quante volte siamo in preda al panico
Come parafulmini sui tetti sempre in bilico
Disperatamente
Io ti abbraccio e non cado nel vuoto
Spezzo il fiato per restare lucida
L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido
Fottutamente
E se piove questa notte mi bagnerò con te
Tra i finestrini appannati
Mi fai sentire al sicuro
Ma quando mi guardi mi spari
Ma non ho paura del buio
Attraversiamo a piedi un'altra notte
E ci beviamo il cuore dentro il cocktail
Tu sei, tu sei, tu sei
Un mare sempre blu
Che cade, cade dagli occhi
Io mi ci specchio su
Quante volte siamo in preda al panico
Come parafulmini sui tetti sempre in bilico
Disperatamente
Io ti abbraccio e non cado nel vuoto
Spezzo il fiato per restare lucida
L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido
Fottutamente
E se piove questa notte mi bagnerò con te
Con te
Con te
Con te
E se piove questa notte mi bagnerò con te
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Dopo il concerto nella splendida cornice dell’Arena di Verona, sabato 3 ottobre Giorgia (FOTO) concluderà la tournée con lo show in scena all’Unipol Dome di Milano. Attese migliaia di persone. Nel novembre dello scorso anno l’artista ha pubblicato G conquistando un disco d’oro e la prima posizione della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche i singoli Niente di male, L’unica, Golpe e La cura per me, quest’ultimo presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi lavori più amati troviamo anche Come Thelma & Louise, Mangio troppa cioccolata, Ladra di vento, Dietro le apparenze e Senza paura.
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