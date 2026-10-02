Giorgia, è uscito il nuovo singolo Parafulmini: testo e significato

giorgia, è uscito il singolo parafulmini

Venerdì 16 ottobre Giorgia pubblicherà G+1, nuova versione del disco distribuito nel novembre del 2025. In attesa dell’uscita dell’album, l’artista ha lanciato il singolo Parafulmini, ovvero il racconto delicato di una storia d’amore tra vulnerabilità, paure e voglia di proseguire il percorso insieme. Nel brano l'artista canta: “Quante volte siamo in preda al panico / Come parafulmini sui tetti sempre in bilico / Disperatamente / Io ti abbraccio e non cado nel vuoto / Spezzo il fiato per restare lucida / L’ultimo passo falso ci ha lasciato il livido”.

La cantante ha parlato dell’uscita del disco in un post sul profilo Instagram da oltre 1.700.000 follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. Questo il testo di Parafulmini di Giorgia:

No, non lasciarmi

Sai che non ti ho odiato mai

Puoi perdonarmi?

Vai, andiamo avanti

Per non guardarci indietro mai

Come fantasmi

Tu sei, tu sei, tu sei

Un cielo sempre blu

E se piove, piove, piove

Crolla tutto giù

Quante volte siamo in preda al panico

Come parafulmini sui tetti sempre in bilico

Disperatamente

Io ti abbraccio e non cado nel vuoto

Spezzo il fiato per restare lucida

L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido

Fottutamente

E se piove questa notte mi bagnerò con te

Tra i finestrini appannati

Mi fai sentire al sicuro

Ma quando mi guardi mi spari

Ma non ho paura del buio

Attraversiamo a piedi un'altra notte

E ci beviamo il cuore dentro il cocktail

Tu sei, tu sei, tu sei

Un mare sempre blu

Che cade, cade dagli occhi

Io mi ci specchio su

Quante volte siamo in preda al panico

Come parafulmini sui tetti sempre in bilico

Disperatamente

Io ti abbraccio e non cado nel vuoto

Spezzo il fiato per restare lucida

L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido

Fottutamente

E se piove questa notte mi bagnerò con te

Con te

Con te

Con te

E se piove questa notte mi bagnerò con te