Benji & Fede, la possibile scaletta del concerto a Torino

Lunedì 5 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Colosseo , questo l’indirizzo: via Madama Cristina, 71, 10125 Torino. Stando a quanto comunicato da Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30 . Al momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte al concerto all’Unipol Forum di Assago nel novembre del 2024:

Dopo il concerto a Torino, mercoledì 7 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

mercoledì 7 ottobre 2026 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara

giovedì 8 ottobre 2026 - Bologna, Teatro Duse

domenica 11 ottobre 2026 - Pescara, Teatro Massimo

martedì 13 ottobre 2026 - Roma, Teatro Brancaccio

venerdì 16 ottobre 2026 - Milano, Teatro dal Verme

lunedì 19 ottobre 2026 - Napoli, Teatro Augusteo

Il 18 settembre Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo progetto discografico Quando Viaggi da Sola raccontando: “Con questo disco abbiamo seguito molto di più il nostro gusto, senza pensare troppo a quello che ci si aspettava da noi. Abbiamo provato direzioni nuove, cercato suoni diversi e lavorato tanto sulle atmosfere. Alla fine, volevamo semplicemente fare un disco che ci piacesse e che raccontasse bene chi siamo oggi”.