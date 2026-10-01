Benji & Fede, la possibile scaletta del concerto a Torino

Dopo il concerto a Torino, mercoledì 7 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli
Il 5 ottobre Benji & Fede saranno in concerto a Torino per il secondo appuntamento della tournée nei teatri. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
benji & fede, la possibile scaletta del concerto
Lunedì 5 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Colosseo, questo l’indirizzo: via Madama Cristina, 71, 10125 Torino. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto all’Unipol Forum di Assago nel novembre del 2024:
- Che spettacolo
- Musica animale
- Tutta d’un fiato
- Adrenalina
- Lettera
- Universale
- Daisy
- Rewind
- Forte e chiaro
- La festa più grande del mondo
- Estate punk
- Quello che resta
- XX Settembre
- Pesche
- Finché le stelle non brillano
- Amore Wi-Fi
- Magnifico difetto
- 100mila
- Ogni volta
- Niente di speciale
- Telepatico
- Tutto per una ragione / Movimento lento
- Hai un amico in me
- Caro amico
- Buona fortuna
- New York
- Moscow Mule
- Dove e quando
Approfondimento
Benji & Fede, nell'album Quando Viaggi Da Sola c'è la nuova via Emilia
Dopo il concerto a Torino, mercoledì 7 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- mercoledì 7 ottobre 2026 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara
- giovedì 8 ottobre 2026 - Bologna, Teatro Duse
- domenica 11 ottobre 2026 - Pescara, Teatro Massimo
- martedì 13 ottobre 2026 - Roma, Teatro Brancaccio
- venerdì 16 ottobre 2026 - Milano, Teatro dal Verme
- lunedì 19 ottobre 2026 - Napoli, Teatro Augusteo
Il 18 settembre Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo progetto discografico Quando Viaggi da Sola raccontando: “Con questo disco abbiamo seguito molto di più il nostro gusto, senza pensare troppo a quello che ci si aspettava da noi. Abbiamo provato direzioni nuove, cercato suoni diversi e lavorato tanto sulle atmosfere. Alla fine, volevamo semplicemente fare un disco che ci piacesse e che raccontasse bene chi siamo oggi”.
Approfondimento
Benji & Fede, al via il loro primo tour di concerti nei teatri
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour