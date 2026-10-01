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Benji & Fede, la possibile scaletta del concerto a Torino

Musica

Matteo Rossini

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Dopo il concerto a Torino, mercoledì 7 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli

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Il 5 ottobre Benji & Fede saranno in concerto a Torino per il secondo appuntamento della tournée nei teatri. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

benji & fede, la possibile scaletta del concerto

Lunedì 5 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Colosseo, questo l’indirizzo: via Madama Cristina, 71, 10125 Torino. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.30. Al momento i due artisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte al concerto all’Unipol Forum di Assago nel novembre del 2024:

  • Che spettacolo
  • Musica animale
  • Tutta d’un fiato
  • Adrenalina
  • Lettera
  • Universale
  • Daisy
  • Rewind
  • Forte e chiaro
  • La festa più grande del mondo
  • Estate punk
  • Quello che resta
  • XX Settembre
  • Pesche
  • Finché le stelle non brillano
  • Amore Wi-Fi
  • Magnifico difetto
  • 100mila
  • Ogni volta
  • Niente di speciale
  • Telepatico
  • Tutto per una ragione / Movimento lento
  • Hai un amico in me
  • Caro amico
  • Buona fortuna
  • New York
  • Moscow Mule
  • Dove e quando

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Dopo il concerto a Torino, mercoledì 7 ottobre il duo salirà sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Previsti appuntamenti anche a Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • mercoledì 7 ottobre 2026 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara 
  • giovedì 8 ottobre 2026 - Bologna, Teatro Duse 
  • domenica 11 ottobre 2026 - Pescara, Teatro Massimo 
  • martedì 13 ottobre 2026 - Roma, Teatro Brancaccio 
  • venerdì 16 ottobre 2026 - Milano, Teatro dal Verme 
  • lunedì 19 ottobre 2026 - Napoli, Teatro Augusteo 

 

Il 18 settembre Benji & Fede hanno pubblicato il nuovo progetto discografico Quando Viaggi da Sola raccontando: “Con questo disco abbiamo seguito molto di più il nostro gusto, senza pensare troppo a quello che ci si aspettava da noi. Abbiamo provato direzioni nuove, cercato suoni diversi e lavorato tanto sulle atmosfere. Alla fine, volevamo semplicemente fare un disco che ci piacesse e che raccontasse bene chi siamo oggi”.

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