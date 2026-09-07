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Serena Brancale, la possibile scaletta del concerto a Verona

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel febbraio di quest’anno Serena Brancale è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston con la canzone Qui con me contenuta nell’album Sacro uscito ad aprile

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Lunedì 7 settembre Serena Brancale (FOTO) sarà in concerto al Teatro Romano di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della cantautrice: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

serena brancale in concerto, la possibile scaletta

Nelle ultime settimane Serena Brancale ha dominato le classifiche con ben due tormentoni estivi: Al mio paese con Levante e Delia, Partenope con Merk & Kremont e i The Kolors. Il 7 settembre la cantautrice tornerà a esibirsi con il concerto in programma al Teatro Romano, questo l’indirizzo: via Regaste Redentore, 2, 37010, Verona. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Sacro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 13 giugno all’Auditorum Parco della Musica di Roma:

  • Al mio paese
  • La zia
  • Like a melody
  • Bésame Mucho
  • Gitana
  • Fuera
  • Bariamore
  • Oh che sarà
  • Anema e core
  • Serenata
  • Andamento lento
  • Magic Puglia
  • Baccalà
  • Capatosta
  • Uomo perfetto
  • Hasta siempre, comandante
  • Futura / L’anno che verrà / Anna e Marco / Balla balla ballerino
  • Sai che c’è
  • Qui con me
  • Solo un’ora
  • Shimbalaiê / Un verano en Nueva York / Maria Maria
  • Partenope
  • Stu cafè
  • Anema e core
  • Al mio paese

Approfondimento

Merk & Kremont, è il video di Partenope con Brancale e i The Kolors

Serena Brancale è tra le cantautrici più poliedriche della scena discografica italiana. Nel 2015 l’artista ha presentato Galleggiare in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Dieci anni dopo l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston con il brano Anema e core, certificato disco di platino. Nel 2026 dopo la cantante ha presentato la canzone Qui con me contenta nell’album Sacro, uscito ad aprile. Tra i suoi brani più popolari troviamo Baccalà, La zia, Stu cafè e Serenata in collaborazione con Alessandra Amoroso (FOTO).

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©Getty

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