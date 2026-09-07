Serena Brancale, la possibile scaletta del concerto a Verona

Nel febbraio di quest’anno Serena Brancale è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston con la canzone Qui con me contenuta nell’album Sacro uscito ad aprile
Lunedì 7 settembre Serena Brancale (FOTO) sarà in concerto al Teatro Romano di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live della cantautrice: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
serena brancale in concerto, la possibile scaletta
Nelle ultime settimane Serena Brancale ha dominato le classifiche con ben due tormentoni estivi: Al mio paese con Levante e Delia, Partenope con Merk & Kremont e i The Kolors. Il 7 settembre la cantautrice tornerà a esibirsi con il concerto in programma al Teatro Romano, questo l’indirizzo: via Regaste Redentore, 2, 37010, Verona. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Sacro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 13 giugno all’Auditorum Parco della Musica di Roma:
- Al mio paese
- La zia
- Like a melody
- Bésame Mucho
- Gitana
- Fuera
- Bariamore
- Oh che sarà
- Anema e core
- Serenata
- Andamento lento
- Magic Puglia
- Baccalà
- Capatosta
- Uomo perfetto
- Hasta siempre, comandante
- Futura / L’anno che verrà / Anna e Marco / Balla balla ballerino
- Sai che c’è
- Qui con me
- Solo un’ora
- Shimbalaiê / Un verano en Nueva York / Maria Maria
- Partenope
- Stu cafè
- Anema e core
- Al mio paese
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Serena Brancale è tra le cantautrici più poliedriche della scena discografica italiana. Nel 2015 l’artista ha presentato Galleggiare in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Dieci anni dopo l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston con il brano Anema e core, certificato disco di platino. Nel 2026 dopo la cantante ha presentato la canzone Qui con me contenta nell’album Sacro, uscito ad aprile. Tra i suoi brani più popolari troviamo Baccalà, La zia, Stu cafè e Serenata in collaborazione con Alessandra Amoroso (FOTO).
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