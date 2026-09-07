Serena Brancale, la possibile scaletta del concerto a Verona

serena brancale in concerto, la possibile scaletta

Nelle ultime settimane Serena Brancale ha dominato le classifiche con ben due tormentoni estivi: Al mio paese con Levante e Delia, Partenope con Merk & Kremont e i The Kolors. Il 7 settembre la cantautrice tornerà a esibirsi con il concerto in programma al Teatro Romano, questo l’indirizzo: via Regaste Redentore, 2, 37010, Verona. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi successi e i brani tratti dall’ultimo album Sacro. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 13 giugno all’Auditorum Parco della Musica di Roma:

Al mio paese

La zia

Like a melody

Bésame Mucho

Gitana

Fuera

Bariamore

Oh che sarà

Anema e core

Serenata

Andamento lento

Magic Puglia

Baccalà

Capatosta

Uomo perfetto

Hasta siempre, comandante

Futura / L’anno che verrà / Anna e Marco / Balla balla ballerino

Sai che c’è

Qui con me

Solo un’ora

Shimbalaiê / Un verano en Nueva York / Maria Maria

Partenope

Stu cafè

Anema e core

Al mio paese