Pooh, la possibile scaletta del concerto a Parma

pooh in concerto, la possibile scaletta

Dopo il concerto a Brescia, la formazione ha scritto sul profilo Instagram da oltre 65.000 follower: “Brescia ci ha forse regalato uno dei concerti con più entusiasmo e partecipazione di tutto il tour. E noi, come sempre, abbiamo sentito questo amore e abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo. Perché i concerti non li fanno soltanto i musicisti sul palco: sono un vero e proprio matrimonio di intenti tra pubblico e artisti. È lì che succede qualcosa di speciale. Quando migliaia di persone respirano insieme e i cuori battono allo stesso ritmo, quando tutto si unisce nella stessa direzione e ogni emozione viaggia sulla stessa frequenza: quella della passione”.

Lunedì 7 settembre il gruppo riprenderà la tournée esibendosi al Parco Ducale di Parma, questo l’indirizzo: viale Piacenza 3, 43126, Parma. Stando a quanto rilanciato da Setlist, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Chi fermerà la musica a Noi due nel mondo e nell’anima passando per Piccola Katy e Dammi solo un minuto. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio a Marsciano

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica