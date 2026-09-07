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Pooh, la possibile scaletta del concerto a Parma

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Mercoledì 9 settembre i Pooh concluderanno la tournée con lo spettacolo in scena a Caserta. Il gruppo ha scritto sul profilo Instagram da oltre 65.000 follower: “Un concerto stratosferico con cui vogliamo chiudere questa meravigliosa avventura estiva nel modo più bello possibile”

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Penultimo appuntamento con la tournée estiva dei Pooh. Il 7 settembre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli si esibiranno al Parco Ducale di Parma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

pooh in concerto, la possibile scaletta

Dopo il concerto a Brescia, la formazione ha scritto sul profilo Instagram da oltre 65.000 follower: “Brescia ci ha forse regalato uno dei concerti con più entusiasmo e partecipazione di tutto il tour. E noi, come sempre, abbiamo sentito questo amore e abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo. Perché i concerti non li fanno soltanto i musicisti sul palco: sono un vero e proprio matrimonio di intenti tra pubblico e artisti. È lì che succede qualcosa di speciale. Quando migliaia di persone respirano insieme e i cuori battono allo stesso ritmo, quando tutto si unisce nella stessa direzione e ogni emozione viaggia sulla stessa frequenza: quella della passione”.

 

Lunedì 7 settembre il gruppo riprenderà la tournée esibendosi al Parco Ducale di Parma, questo l’indirizzo: viale Piacenza 3, 43126, Parma. Stando a quanto rilanciato da Setlist, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Chi fermerà la musica a Noi due nel mondo e nell’anima passando per Piccola Katy e Dammi solo un minuto. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio a Marsciano

  • Viaggi
  • Banda nel vento
  • Quello che non sai
  • Vieni fuori
  • Quando una lei va via
  • Nascerò con te
  • Buona fortuna
  • Lettera da Berlino est
  • Io e te per altri giorni
  • Canterò per te
  • Amici per sempre
  • Il cielo è blu sopra le nuvole
  • L’altra donna
  • Stare senza di te
  • Non lasciarmi mai più
  • La mia donna
  • Oceano
  • L’aquila e il falco
  • Parsifal
  • Santa Lucia
  • Tu dov’eri
  • Domani
  • Io ti aspetterò
  • In diretta nel vento
  • 50 primavere
  • Notte a sorpresa
  • Cercando di te
  • In silenzio
  • Pierre
  • Uomini soli
  • Giorni infiniti
  • Se c’è un posto nel tuo cuore
  • Che vuoi che sia
  • La donna del mio amico
  • Dove sto domani
  • Ci penserò domani
  • Piccola Katy
  • Tanta voglia di lei
  • Dammi solo un minuto
  • Non siamo in pericolo
  • Noi due nel mondo e nell’anima
  • Stai con me
  • Io sono vivo
  • Pensiero
  • Chi fermerà la musica

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Mercoledì 9 settembre i Pooh concluderanno la tournée con lo spettacolo in scena a Caserta. Il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Un concerto stratosferico con cui vogliamo chiudere questa meravigliosa avventura estiva nel modo più bello possibile”. In seguito, la formazione (FOTO) ha aggiunto: “Caserta, preparatevi… perché il 9 settembre vogliamo fare una festa che non dimenticheremo mai”.

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