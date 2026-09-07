Pooh, la possibile scaletta del concerto a Parma

Mercoledì 9 settembre i Pooh concluderanno la tournée con lo spettacolo in scena a Caserta. Il gruppo ha scritto sul profilo Instagram da oltre 65.000 follower: “Un concerto stratosferico con cui vogliamo chiudere questa meravigliosa avventura estiva nel modo più bello possibile”
Penultimo appuntamento con la tournée estiva dei Pooh. Il 7 settembre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli si esibiranno al Parco Ducale di Parma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
pooh in concerto, la possibile scaletta
Dopo il concerto a Brescia, la formazione ha scritto sul profilo Instagram da oltre 65.000 follower: “Brescia ci ha forse regalato uno dei concerti con più entusiasmo e partecipazione di tutto il tour. E noi, come sempre, abbiamo sentito questo amore e abbiamo dato davvero tutto quello che avevamo. Perché i concerti non li fanno soltanto i musicisti sul palco: sono un vero e proprio matrimonio di intenti tra pubblico e artisti. È lì che succede qualcosa di speciale. Quando migliaia di persone respirano insieme e i cuori battono allo stesso ritmo, quando tutto si unisce nella stessa direzione e ogni emozione viaggia sulla stessa frequenza: quella della passione”.
Lunedì 7 settembre il gruppo riprenderà la tournée esibendosi al Parco Ducale di Parma, questo l’indirizzo: viale Piacenza 3, 43126, Parma. Stando a quanto rilanciato da Setlist, il concerto avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi: da Chi fermerà la musica a Noi due nel mondo e nell’anima passando per Piccola Katy e Dammi solo un minuto. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 10 luglio a Marsciano
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Mercoledì 9 settembre i Pooh concluderanno la tournée con lo spettacolo in scena a Caserta. Il gruppo ha scritto sul suo profilo Instagram: “Un concerto stratosferico con cui vogliamo chiudere questa meravigliosa avventura estiva nel modo più bello possibile”. In seguito, la formazione (FOTO) ha aggiunto: “Caserta, preparatevi… perché il 9 settembre vogliamo fare una festa che non dimenticheremo mai”.
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