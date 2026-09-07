Natalie Portman è diventata mamma per la terza volta

IL DIVORZIO, LA NUOVA RELAZIONE E LA GRAVIDANZA

Lo scorso aprile, Natalie Portman aveva rivelato alla rivista Harper’s Bazaar di essere in attesa del suo terzo figlio. “Io e Tanguy siamo felicissimi”, aveva dichiarato. “Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo”. L’attrice Premio Oscar aveva iniziato la relazione con il musicista e produttore musicale francese un anno dopo l’ufficializzazione del divorzio dall’ex marito Benjamin Millepied, che aveva conosciuto sul set del film Il cigno nero (2010) di Darren Aronofsky e con il quale era stata sposata per 11 anni. Nel 2012, infatti, lei e Millepied erano convolati a nozze in California e, negli anni successivi, avevano diviso la loro vita tra gli Stati Uniti e la Francia. Dopo la nomina di lui come direttore del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi, la famiglia si era stabilita nella capitale francese. La loro separazione era diventata pubblica nel 2023. La rivista People aveva riportato un periodo difficile per la coppia, in seguito alla pubblicazione di informazioni su una possibile relazione extraconiugale del coreografo francese, che comunque l’attrice non ha mai commentato pubblicamente. I due avevano infine divorziato nel 2024. Dopo un anno, Portman aveva intrapreso la nuova relazione con Tanguy Destable, il padre del suo nuovo bebé. “C’è una gratitudine che da giovani non si comprende appieno”, aveva raccontato sulla gravidanza nell’intervista alla rivista Harper’s Bazaar. “E c’è una calma e una consapevolezza di me stessa: con chi voglio trascorrere il mio tempo, che tipo di energia voglio intorno a me, che rende ogni giorno un’esperienza meravigliosa. E sapendo che probabilmente è l’ultima volta, apprezzo ogni singolo istante”. All’epoca, l’attrice aveva raccontato di nuotare e fare ginnastica per “mantenersi in forma” e di trascorrere molto tempo con i suoi figli, “che è sempre la cosa migliore”. Aveva anche aggiunto di essere molto felice di aver trascorso la gravidanza a Parigi: “Il clima primaverile è stato splendido. È stato davvero fantastico passeggiare negli incredibili parchi e ammirare le opere d’arte. Insomma, le solite cose che si fanno quando non si lavora!”.