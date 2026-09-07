Temptation Island e poi e poi, le anticipazioni

Il viaggio nei sentimenti firmato da Filippo Bisciglia non si è ancora concluso. Lunedì 7 settembre va in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island e poi e poi.

Quando va in onda e cosa racconta lo speciale

Dopo la stagione estiva, il programma di Canale 5 propone un doppio appuntamento speciale che accompagna il pubblico oltre i falò di confronto, per capire cosa sia successo alle coppie una volta spente le telecamere e tornata la quotidianità.

Il primo dei due episodi è previsto per lunedì 7 settembre in prima serata, mentre il secondo dovrebbe seguire una settimana più tardi. Al centro del racconto ci sono i protagonisti dell'ultima edizione: l'obiettivo è mostrare quanto sia rimasto delle decisioni prese nei villaggi e come siano evolute le relazioni lontano dal contesto del reality.

A stuzzicare la curiosità ha contribuito il promo diffuso sui profili social del programma. Nel breve filmato compaiono alcuni indizi: si sente Bernadette chiedere "hai cambiato idea?", una frase rimasta volutamente sospesa; c'è poi Sara alle prese con un confronto, con ogni probabilità l'ex Gabriele; e ancora Giovanni, pronto a guardare un video che qualcosa lascia presagire.