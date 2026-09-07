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Temptation Island e poi e poi, le anticipazioni

Spettacolo
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Torna su Canale 5 lo speciale che segue le coppie dell'ultima edizione del docu-reality. Il primo dei due appuntamenti, guidato da Filippo Bisciglia, va in onda lunedì 7 settembre: le indiscrezioni parlano di quattro coppie, un solo lieto fine e possibili sorprese

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Il viaggio nei sentimenti firmato da Filippo Bisciglia non si è ancora concluso. Lunedì 7 settembre va in onda su Canale 5 la prima puntata di Temptation Island e poi e poi.

Quando va in onda e cosa racconta lo speciale

Dopo la stagione estiva, il programma di Canale 5 propone un doppio appuntamento speciale che accompagna il pubblico oltre i falò di confronto, per capire cosa sia successo alle coppie una volta spente le telecamere e tornata la quotidianità.

 

Il primo dei due episodi è previsto per lunedì 7 settembre in prima serata, mentre il secondo dovrebbe seguire una settimana più tardi. Al centro del racconto ci sono i protagonisti dell'ultima edizione: l'obiettivo è mostrare quanto sia rimasto delle decisioni prese nei villaggi e come siano evolute le relazioni lontano dal contesto del reality.

 

A stuzzicare la curiosità ha contribuito il promo diffuso sui profili social del programma. Nel breve filmato compaiono alcuni indizi: si sente Bernadette chiedere "hai cambiato idea?", una frase rimasta volutamente sospesa; c'è poi Sara alle prese con un confronto, con ogni probabilità l'ex Gabriele; e ancora Giovanni, pronto a guardare un video che qualcosa lascia presagire.

Le anticipazioni sulle coppie

Secondo le indiscrezioni circolate sulla registrazione della prima puntata — realizzata nei giorni scorsi a Roma — lo speciale si concentrerebbe su quattro delle sei coppie della passata stagione: Giovanni e Sabrina, Bernadette e Diamante, Gabriele e Sara, Francesca e Danilo.

 

Il quadro che emerge racconterebbe soprattutto conferme. Per tre di queste coppie l'esito coinciderebbe con quello già visto durante i rispettivi falò: Giovanni e Sabrina, Gabriele e Sara e Francesca e Danilo avrebbero ribadito la volontà di proseguire ciascuno per la propria strada. Diversa la posizione di Bernadette e Diamante che, stando alle stesse anticipazioni, sarebbero gli unici ad aver dato continuità al proprio legame dopo l'esperienza. Un dettaglio che assume ancora più valore alla luce della proposta di matrimonio arrivata durante il percorso estivo, e che getta nuova luce sulla domanda pronunciata nel promo.

 

Le indiscrezioni, però, lasciano aperto uno spiraglio: lo speciale potrebbe riservare confronti inediti, dichiarazioni a sorpresa e qualche colpo di scena non ancora svelato. Per capire quali capitoli, apparentemente chiusi, siano in realtà ancora da scrivere, l'appuntamento è con la messa in onda.

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