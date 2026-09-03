Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Trento

Dopo il concerto sul palco della Trentino Music Arena, mercoledì 9 settembre Emma chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano
Sabato 5 settembre Emma (FOTO) sarà in concerto sul palco del Trento Live Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento della cantautrice: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
emma, la possibile scaletta
Dopo i numerosi appuntamenti del tour estivo, il 5 settembre Emma porterà la sua musica sul palco della Trentino Music Arena per il concerto inserito nel calendario del Trento Live Fest. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da L’amore non mi basta a Cercavo amore passando per Femme fatale e Apnea. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma:
- La mia città
- Vita lenta
- Pretaporter
- Iniziamo dalla fine
- Pezzo di cuore
- Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano
- Mezzo mondo
- In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami
- Brutta storia
- Taxi sulla Luna
- Vacci piano
- Latina / Stupida allegria / Con le nuvole
- Femme fatale
- Sinceramente
- Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella
- In Italia
- Antidroga
- Cercavo amore
- Apnea
- L’amore non mi basta
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Dopo il concerto a Trento, mercoledì 9 settembre Emma chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Nell’ottobre del 2023 l’artista ha pubblicato il suo ultimo album Souvenir, arrivato a circa quattro anni di distanza dal precedente disco Fortuna. Tra le sue canzoni più amate troviamo Calore, Amami, Occhi profondi, Mezzo mondo e Non è l’inferno. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Vacci piano con Rkomi, Antidroga con Fabri Fibra, Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso (FOTO), Taxi sulla Luna con Tony Effe e Amore cane con Lazza.
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