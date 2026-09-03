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Emma Marrone, la possibile scaletta del concerto a Trento

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto sul palco della Trentino Music Arena, mercoledì 9 settembre Emma chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano

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Sabato 5 settembre Emma (FOTO) sarà in concerto sul palco del Trento Live Fest. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento della cantautrice: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

emma, la possibile scaletta

Dopo i numerosi appuntamenti del tour estivo, il 5 settembre Emma porterà la sua musica sul palco della Trentino Music Arena per il concerto inserito nel calendario del Trento Live Fest. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da L’amore non mi basta a Cercavo amore passando per Femme fatale e Apnea. Come rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 2 luglio al concerto all’Ippodromo delle Capannelle per il Rock in Roma:

  • La mia città
  • Vita lenta
  • Pretaporter
  • Iniziamo dalla fine
  • Pezzo di cuore
  • Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano
  • Mezzo mondo
  • In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami
  • Brutta storia
  • Taxi sulla Luna
  • Vacci piano
  • Latina / Stupida allegria / Con le nuvole
  • Femme fatale
  • Sinceramente
  • Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella
  • In Italia
  • Antidroga
  • Cercavo amore
  • Apnea
  • L’amore non mi basta

 

Approfondimento

Emma Marrone: "Single da 10 anni, sto bene così"

Dopo il concerto a Trento, mercoledì 9 settembre Emma chiuderà la tournée estiva con lo spettacolo in scena all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Nell’ottobre del 2023 l’artista ha pubblicato il suo ultimo album Souvenir, arrivato a circa quattro anni di distanza dal precedente disco Fortuna. Tra le sue canzoni più amate troviamo Calore, Amami, Occhi profondi, Mezzo mondo e Non è l’inferno. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Vacci piano con Rkomi, Antidroga con Fabri Fibra, Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso (FOTO), Taxi sulla Luna con Tony Effe e Amore cane con Lazza.

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©Getty

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