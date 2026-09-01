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Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Reggio Emilia

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

I Subsonica sono tra i gruppi più amati della scena musicale italiana. Nel corso degli anni la formazione ha conquistato pubblico e critica, ricordiamo gli album Microchip emozionale, Amorematico, Terrestre e Una nave in una foresta. Per quanto riguarda i brani, citiamo Tutti i miei sbagli, La glaciazione, Istrice e Di domenica

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Ultimo appuntamento con la tournée estiva dei Subsonica. Il 4 settembre il gruppo, guidato dalla voce di Samuel, sarà in concerto a Reggio Emilia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

subsonica, la possibile scaletta

 

Dopo il concerto all’AMA Music Festival, venerdì 4 settembre i Subsonica porteranno la loro energia all’Iren Green Park di Reggio Emilia. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Terre Rare, uscito nel marzo di quest’anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti  il 15 giugno al concerto di Collegno:

  • Istantanee
  • Onde quadre
  • Radioestensioni
  • Liberi tutti
  • Depre
  • Aurora sogna
  • Radio Mogadiscio
  • Nuova ossessione
  • Il centro della fiamma
  • Lasciati
  • Il Tempo in Me
  • Nuvole rapide
  • Straniero
  • Ghibli
  • Grida
  • Veleno
  • Il cielo su Torino
  • Discolabirinto
  • Up Patriots to Arms
  • Transumanesimo
  • Il diluvio
  • Re senza trono
  • Tutti i miei sbagli
  • Strade
  • Preso blu

 

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I Subsonica sono tra i gruppi più amati della scena musicale italiana. Nel corso degli anni la formazione ha conquistato pubblico e critica, ricordiamo gli album Microchip emozionale, Amorematico, Terrestre e Una nave in una foresta. Per quanto riguarda i brani, citiamo Tutti i miei sbagli, La glaciazione, Istrice e Di domenica.

 

Quest’anno il gruppo ha lanciato Terre Rare raccontando sul suo profilo Instagram: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre Terre Rare sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.

Approfondimento

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©Fotogramma

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