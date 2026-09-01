Subsonica, la possibile scaletta del concerto a Reggio Emilia

I Subsonica sono tra i gruppi più amati della scena musicale italiana. Nel corso degli anni la formazione ha conquistato pubblico e critica, ricordiamo gli album Microchip emozionale, Amorematico, Terrestre e Una nave in una foresta. Per quanto riguarda i brani, citiamo Tutti i miei sbagli, La glaciazione, Istrice e Di domenica

Dopo il concerto all’ AMA Music Festival , venerdì 4 settembre i Subsonica porteranno la loro energia all’Iren Green Park di Reggio Emilia. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il gruppo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Terre Rare, uscito nel marzo di quest’anno. Secondo quanto rilanciato da Setlist , questi i brani eseguiti il 15 giugno al concerto di Collegno:

I Subsonica sono tra i gruppi più amati della scena musicale italiana. Nel corso degli anni la formazione ha conquistato pubblico e critica, ricordiamo gli album Microchip emozionale, Amorematico, Terrestre e Una nave in una foresta. Per quanto riguarda i brani, citiamo Tutti i miei sbagli, La glaciazione, Istrice e Di domenica.

Quest’anno il gruppo ha lanciato Terre Rare raccontando sul suo profilo Instagram: “È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso geografie reali e immaginarie, in un mondo che si affanna a chiudere confini e armare le frontiere. È anche un viaggio nel tempo, compreso quello presente, tra le sue ferite, le ombre più profonde e i suoi spiragli d’umanità. Le nostre Terre Rare sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti nel viaggio sulla sponda opposta del Mediterraneo”.