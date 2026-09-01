Il manager di Rai Way è annegato il 29 agosto nelle acque di Montalto di Castro, nel Viterbese, all’età di 52 anni. È stata avanzata l’ipotesi di un malore improvviso in acqua. Con lui l'attrice aveva ritrovato la felicità dopo la separazione da Claudio Amendola
“Sono devastata dal dolore”. Francesca Neri, 62 anni, ha espresso al quotidiano Corriere della Sera lo sconvolgimento che sta provando dopo la morte del compagno Silvano Loia, annegato il 29 agosto nelle acque di Montalto di Castro, nel Viterbese, all’età di 52 anni. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il manager di Rai Way si era allontanato dalla riva intorno alle ore 11 del mattino per fare una nuotata. Quando gli amici che erano con lui non l’hanno visto tornare, hanno dato l’allarme. Sono quindi iniziate le ricerche, che sono proseguite per l’intera giornata con l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, compreso l'impiego di una motovedetta della capitaneria e di un elicottero. Il corpo dell’uomo è stato infine ritrovato in serata, a pochi metri di profondità e non lontano dal punto in cui si trovava, nel tratto di costa tra Montalto Marina e Pescia Romana. È stata pertanto avanzata l’ipotesi di un malore improvviso in acqua.
IL NUOVO AMORE DOPO LA SEPARAZIONE DA CLAUDIO AMENDOLA
L’amore tra Francesca Neri e Silvano Loia era arrivato dopo la separazione dell’attrice da Claudio Amendola, avvenuta nel 2022 dopo una storia lunga 25 anni e la nascita di un figlio. In un’intervista radiofonica a I Lunatici, Neri aveva raccontato con entusiasmo la nuova fase della sua vita. “Ora sto molto bene, mi sento rinata e finalmente vivo la mia vita libera, felice di essere me stessa”, aveva detto. “Io e Claudio ci credevamo, ma è finita. Però non ho mai parlato del mio matrimonio, figuriamoci della separazione, posso solo dire che vivo finalmente nella verità e nella libertà”. La relazione con Loia era nata quasi per caso attraverso conoscenze comuni e, soprattutto all’inizio, era rimasta privata. Poi, nel febbraio 2024, un paparazzo del settimanale Chi aveva sorpreso l’attrice e il nuovo compagno a Firenze durante un week-end organizzato per festeggiare i 60 anni di lei. “Francesca dopo tanto tempo, quando ormai non ci credeva più, è felice. Non vuole più nascondersi, perché ha capito che Silvano è una persona speciale”, aveva spiegato un’amica alla rivista. La coppia viveva insieme a Roma, nella zona di Porta Pia, e conduceva una vita lontana dagli eventi mondani, ma fatta piuttosto di condivisione di momenti con pochi amici intimi.
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CHI ERA SILVANO LOIA
Originario della provincia di Salerno e laureato in Giurisprudenza, Silvano Loia lavorava in Rai Way, dove era responsabile degli acquisti della società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai. Un conoscente ha dichiarato al Corriere della Sera che era una persona “cortese, gentile, colta, un uomo risolto” e che “di Francesca non parlava mai. Che fossero una coppia lo abbiamo saputo dai giornali. E adesso, per rispetto, non ci metteremo a raccontare quel che loro hanno tanto voluto proteggere”. Anche una nota del Consiglio di Amministrazione e dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi in Rai ha espresso “il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Silvano Loia e Andrea Gentili [il collega delle riprese interne Rai di Roma morto in seguito alle gravi conseguenze dell’incidente stradale che lo aveva coinvolto mentre era fermo in moto a un semaforo, ndr]. Rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, alle famiglie di Silvano e Andrea e a tutti i loro cari, partecipando con sincera commozione a questo momento di grande dolore”.
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L’attrice, apprezzata anche all’estero, è nata a Trento il 10 febbraio del 1964. Nella sua carriera ha recitato in oltre 30 pellicole, vinto 4 Nastri d’argento, lavorato con registi importanti. Nel 2016 ha lasciato il cinema per una malattia, la cistite interstiziale. Per celebrare il suo compleanno, ecco 15 tra i suoi ruoli più celebri