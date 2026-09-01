Il manager di Rai Way è annegato il 29 agosto nelle acque di Montalto di Castro, nel Viterbese, all’età di 52 anni. È stata avanzata l’ipotesi di un malore improvviso in acqua. Con lui l'attrice aveva ritrovato la felicità dopo la separazione da Claudio Amendola Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Sono devastata dal dolore”. Francesca Neri, 62 anni, ha espresso al quotidiano Corriere della Sera lo sconvolgimento che sta provando dopo la morte del compagno Silvano Loia, annegato il 29 agosto nelle acque di Montalto di Castro, nel Viterbese, all’età di 52 anni. Secondo la ricostruzione dei soccorritori, il manager di Rai Way si era allontanato dalla riva intorno alle ore 11 del mattino per fare una nuotata. Quando gli amici che erano con lui non l’hanno visto tornare, hanno dato l’allarme. Sono quindi iniziate le ricerche, che sono proseguite per l’intera giornata con l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, compreso l'impiego di una motovedetta della capitaneria e di un elicottero. Il corpo dell’uomo è stato infine ritrovato in serata, a pochi metri di profondità e non lontano dal punto in cui si trovava, nel tratto di costa tra Montalto Marina e Pescia Romana. È stata pertanto avanzata l’ipotesi di un malore improvviso in acqua.

IL NUOVO AMORE DOPO LA SEPARAZIONE DA CLAUDIO AMENDOLA L’amore tra Francesca Neri e Silvano Loia era arrivato dopo la separazione dell’attrice da Claudio Amendola, avvenuta nel 2022 dopo una storia lunga 25 anni e la nascita di un figlio. In un’intervista radiofonica a I Lunatici, Neri aveva raccontato con entusiasmo la nuova fase della sua vita. “Ora sto molto bene, mi sento rinata e finalmente vivo la mia vita libera, felice di essere me stessa”, aveva detto. “Io e Claudio ci credevamo, ma è finita. Però non ho mai parlato del mio matrimonio, figuriamoci della separazione, posso solo dire che vivo finalmente nella verità e nella libertà”. La relazione con Loia era nata quasi per caso attraverso conoscenze comuni e, soprattutto all’inizio, era rimasta privata. Poi, nel febbraio 2024, un paparazzo del settimanale Chi aveva sorpreso l’attrice e il nuovo compagno a Firenze durante un week-end organizzato per festeggiare i 60 anni di lei. “Francesca dopo tanto tempo, quando ormai non ci credeva più, è felice. Non vuole più nascondersi, perché ha capito che Silvano è una persona speciale”, aveva spiegato un’amica alla rivista. La coppia viveva insieme a Roma, nella zona di Porta Pia, e conduceva una vita lontana dagli eventi mondani, ma fatta piuttosto di condivisione di momenti con pochi amici intimi. Approfondimento Silvano Loia annegato a Montalto di Castro: cosa sappiamo