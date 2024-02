5/16 ©Webphoto

Altra candidatura al Nastro d’argento per la migliore attrice protagonista per Ivo il tardivo, film del 1995 diretto da Alessandro Benvenuti. Francesca Neri è Sara, una donna che s’imbatte per caso in Ivo (Benvenuti), un quarantenne uscito da poco dal manicomio che vive in un casale isolato. L’uomo s’innamora di lei e accetta di entrare in una comunità che ospita persone con problemi psichiatrici. Sara scoprirà che il casale nasconde un tesoro

Cistite interstiziale o dolore pelvico cronico: cos'è e quali sono i sintomi