Loia era manager di Rai Way, la società che possiede e gestisce la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai. La storia con Francesca Neri era stata vissuta lontano dai riflettori ed era diventata pubblica nel 2024, quando alcuni settimanali avevano fotografato la coppia mano nella mano a Firenze e in altre città: per l'attrice era la prima relazione resa nota dopo la separazione da Claudio Amendola, al suo fianco per circa 25 anni. Il cordoglio è arrivato anche dal consiglio di amministrazione della Rai e dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi, che hanno rivolto "un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, alle famiglie di Silvano e Andrea e a tutti i loro cari".