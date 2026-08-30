Morto affogato nel Viterbese Silvano Loia, compagno di Francesca Neri

Dell’uomo si erano perse le tracce nella mattinata di ieri, dopo che era entrato in acqua per fare il bagno in una spiaggia in località Sant' Agostino a Tarquinia. Dopo l'allarme dato da alcuni amici immediatamente era scattata la macchina dei soccorsi. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro

È Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro, nel Viterbese. Dell’uomo si erano perse le tracce nella mattinata, dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant' Agostino a Tarquinia. Immediatamente era scattata la macchina dei soccorsi e la zona era stata battuta da un natante e da una moto d'acqua dei vigili del fuoco. Coinvolti nelle ricerche anche una motovedetta della capitaneria e un elicottero. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.