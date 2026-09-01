Maddalena Corvaglia, le foto su Instagram con Matteo Gracis

L'ex velina ha pubblicato su Instagram un carosello di scatti con il giornalista Matteo Gracis, mettendo di fatto una firma social sulla relazione di cui si parlava da settimane. Tra abbracci e un bacio, la coppia ha raccolto una pioggia di like e commenti entusiasti

Poche parole che hanno spento ogni residuo dubbio. La decisione di mostrare pubblicamente la relazione rappresenta una novità per Corvaglia, che negli anni ha sempre custodito con discrezione la propria sfera sentimentale. Da qui la lettura, diffusa tra gli utenti, di un passaggio importante nella sua vita privata, arrivato peraltro un po' a sorpresa nonostante i primi indizi già emersi in rete nelle settimane precedenti.

A rendere il messaggio inequivocabile è stata soprattutto la didascalia scelta dalla showgirl pugliese, breve ma studiata. " Pezzi di noi. Estate 2026 ", ha scritto Maddalena Corvaglia sotto le immagini, aggiungendo poi una frase che ha catalizzato l'attenzione dei follower: " Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono ".

Un carosello di immagini nella serata di lunedì 31 agosto è bastato a trasformare un rumore di corridoio in conferma. Maddalena Corvaglia , ex velina di Striscia la Notizia, 46 anni, ha condiviso sul proprio profilo alcuni scatti insieme al giornalista indipendente Matteo Gracis, chiudendo il cerchio su una frequentazione che circolava online già da tempo. Nelle foto i due appaiono vicinissimi, si abbracciano e in uno degli scatti lui le regala un bacio. Il post è comparso anche sul canale di Gracis, che sulla piattaforma vanta un seguito molto ampio.

Chi è Matteo Gracis

Al fianco di Maddalena Corvaglia c'è Matteo Gracis, 43 anni, giornalista, scrittore e saggista, tra i fondatori del magazine Dolce Vita. Sui social si presenta come "scrittore e pensatore libero" e raccoglie un pubblico numeroso, attorno al mezzo milione di follower. Fino a poco tempo fa, sui rispettivi profili non comparivano immagini di coppia: il carosello del 31 agosto è quindi il primo passo davvero esplicito.

La reazione è stata immediata. Il post ha collezionato in poco tempo un gran numero di like e commenti, con i follower convinti della natura del rapporto e pronti a fare il tifo per la nuova unione. Tra i messaggi più condivisi, uno riassume bene l'umore generale: "La coppia che non ti aspetti, ma di cui avevamo bisogno. Che connubio! Congratulazioni". Alle parole affettuose Corvaglia ha risposto con un'emoji sorridente e un bacio, mentre ad altri commenti entusiasti ha replicato con due cuori rossi.

L'ufficializzazione arriva dopo un periodo in cui il settimanale Chi aveva già parlato di una liaison in corso da qualche mese, nata tra scambi di messaggi e dediche online. Adesso, con le foto pubblicate da entrambi, il gossip lascia spazio alla conferma: Maddalena Corvaglia e Matteo Gracis sono, a tutti gli effetti, una delle nuove coppie dell'estate.