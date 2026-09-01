Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coez, la possibile scaletta dei concerti a Macerata

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Sabato 5 e domenica 6 settembre il cantautore riprenderà il tour con gli appuntamenti al Teatro Romano di Verona. In seguito, Coez concluderà la tournée con i concerti di Taormina e Palermo

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Doppio appuntamento live allo Sferisterio. Il 2 e il 3 settembre il cantautore sarà in concerto a Macerata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli di Coez: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

coez in concerto, la possibile scaletta

 

Dopo il concerto al Mantova Summer Festival, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre Coez porterà la sua musica nella splendida cornice dello Sferisterio. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle due serate, attesi i suoi brani più popolari: da Faccio un casino a La musica non c’è passando per È sempre bello e Qualcosa di grande .Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

  • Estate 1998
  • Mr. Nobody
  • Mal di te
  • La tua canzone
  • Faccio un casino
  • Catene
  • Siamo morti insieme
  • Domenica
  • Jet
  • Lontana da me
  • Niente che non va
  • E yo mamma
  • Occhi rossi
  • Come nelle canzoni
  • Le parole più grandi
  • Dentro al fumo
  • Ti manca l’aria
  • Le luci della città
  • Alta marea
  • Taciturnal / Davide / !ly
  • Bella Mossa
  • Roma di notte
  • Fine dell’estate
  • Ali sporche
  • Qualcosa di grande
  • È sempre bello
  • La musica non c’è

Approfondimento

PSK 2026, Coez concerto a Pisa porta pubblico sull’Everest del cuore

Sabato 5 e domenica 6 settembre il cantautore riprenderà il tour con gli appuntamenti al Teatro Romano di Verona. In seguito, Coez concluderà la tournée con i concerti di Taormina e Palermo. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:

  • 5 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
  • 6 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
  • 10 settembre 2026, Taormina (ME) - Teatro Antico
  • 12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
  • 13 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura

A fine ottobre Coez sarà protagonista di nuovi appuntamenti live. Previsti concerti all’Auditorium Conciliazione di Roma, all’Auditorium Lingotto di Torino, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro Europauditorium di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e infine al Teatro Petruzzelli di Bari. Ecco tutti i concerti in programma:

  • 30 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
  • 31 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
  • 1° novembre, Roma - Auditorium Concilazione
  • 7 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
  • 8 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
  • 16 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
  • 17 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
  • 18 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
  • 23 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
  • 24 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
  • 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
  • 28 novembre, Parma - Teatro Regio
  • 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli

Approfondimento

Coez, testo e significato del singolo Ci vuole una Laurea
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Approfondimenti

Concerti in Italia, tutti gli appuntamenti più attesi del 2026

Dalla tournée negli stadi di Tiziano Ferro al grande evento a Tor Vergata di Ultimo passando per l’unica data italiana dei Maroon 5, il ritorno di Katy Perry e il grande show di Irama sul palco dello stadio San Siro di Milano. Ecco alcuni degli appuntamenti live più attesi del prossimo anno

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Copperhead, quattro new entry nel cast del film, c'è anche Jason Momoa

Cinema

Finora, i dettagli sui personaggi sono mantenuti segreti. Nel thriller di John Swab, “quando un...

Cesare Cremonini, il 23 ottobre esce l'album di inediti Amateur

Musica

Il disco è stato registrato allo Studio 13 di Londra. Il 27 novembre da Bologna parte il tour nei...

Coez, la possibile scaletta dei concerti a Macerata

Musica

Sabato 5 e domenica 6 settembre il cantautore riprenderà il tour con gli appuntamenti al Teatro...

Le parole di Francesca Neri dopo la morte del compagno Silvano Loia

Spettacolo

Il manager di Rai Way è annegato il 29 agosto nelle acque di Montalto di Castro, nel Viterbese,...

Maddalena Corvaglia, le foto su Instagram con Matteo Gracis

Spettacolo

L'ex velina ha pubblicato su Instagram un carosello di scatti con il giornalista Matteo Gracis,...

Spettacolo: Per te