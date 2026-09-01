Coez, la possibile scaletta dei concerti a Macerata

coez in concerto, la possibile scaletta

Dopo il concerto al Mantova Summer Festival, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre Coez porterà la sua musica nella splendida cornice dello Sferisterio. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle due serate, attesi i suoi brani più popolari: da Faccio un casino a La musica non c’è passando per È sempre bello e Qualcosa di grande .Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è