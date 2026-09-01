Coez, la possibile scaletta dei concerti a Macerata

Sabato 5 e domenica 6 settembre il cantautore riprenderà il tour con gli appuntamenti al Teatro Romano di Verona. In seguito, Coez concluderà la tournée con i concerti di Taormina e Palermo
Doppio appuntamento live allo Sferisterio. Il 2 e il 3 settembre il cantautore sarà in concerto a Macerata. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli di Coez: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
coez in concerto, la possibile scaletta
Dopo il concerto al Mantova Summer Festival, mercoledì 2 e giovedì 3 settembre Coez porterà la sua musica nella splendida cornice dello Sferisterio. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulle scalette delle due serate, attesi i suoi brani più popolari: da Faccio un casino a La musica non c’è passando per È sempre bello e Qualcosa di grande .Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 14 novembre al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Sabato 5 e domenica 6 settembre il cantautore riprenderà il tour con gli appuntamenti al Teatro Romano di Verona. In seguito, Coez concluderà la tournée con i concerti di Taormina e Palermo. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:
- 5 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 6 settembre 2026, Verona - Teatro Romano
- 10 settembre 2026, Taormina (ME) - Teatro Antico
- 12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
A fine ottobre Coez sarà protagonista di nuovi appuntamenti live. Previsti concerti all’Auditorium Conciliazione di Roma, all’Auditorium Lingotto di Torino, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro Europauditorium di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e infine al Teatro Petruzzelli di Bari. Ecco tutti i concerti in programma:
- 30 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 31 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 1° novembre, Roma - Auditorium Concilazione
- 7 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 8 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 16 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 17 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 18 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 23 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 24 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
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