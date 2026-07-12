AMA Music Festival, successo per l'undicesima edizione

AMA Music Festival, gli Scorpions pungono il pubblico. Successo per l'undicesima edizioneMusica Crediti foto: Giovanni Zonta
Dopo l’apertura dei Saxon, gli Scorpions hanno regalato due ore di heavy metal e rock. Klaus Meine ha entusiasmato il pubblico dell’undicesima edizione di AMA Music Festival, al Parco di Villa Negri di Romano D’Ezzelino. Nelle prossime settimane attesi artisti di fama mondiale: dall’iconico Alice Cooper al rivoluzionario Alan Walker passando per gli inarrestabili The Kooks. Line up internazionale e attenzione all’esperienza del pubblico: un binomio perfetto per raccontare e valorizzare il territorio
Dopo una prima giornata dedicata a tutte le sfumature del punk, sabato 11 luglio l’undicesima edizione di AMA Music Festival, in programma al Parco di Villa Negri di Romano D’Ezzelino, è entrata nel vivo con uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il concerto degli Scorpions. La formazione tedesca, guidata dall’immarcescibile Klaus Meine, ha calcato il Main Stage per due ore di ruggiti rock e metal. In apertura i Saxon. Dopo il successo della decima edizione del 2025, quest’anno la rassegna è tornata con una line up di respiro internazionale confermandosi un punto di riferimento per gli amanti della musica live in tutta Europa.
AMA MUSIC FESTIVAL 2026, MAGIA al Parco di Villa Negri di Romano D’Ezzelino
Si è ufficialmente alzato il sipario sull’undicesima edizione di AMA Music Festival, in scena al Parco di Villa Negri di Romano D’Ezzelino, in provincia di Vicenza. Dopo il raggiungimento delle 57.000 presenze totali nell’edizione del 2025, quest’anno la produzione del festival ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella dell’offerta musicale ed esperienziale. Serate omogenee da un punto di vista delle sonorità permettendo al pubblico di immergersi completamente in un genere: dal punk della giornata di apertura al brit pop dell’ultima serata con la presenza di tre gruppi iconici: i Franz Ferdinand, i The Kooks e i The Molotvs. Parallelamente, la produzione ha ricostruito un mondo magico con artisti circensi, attrazioni del luna park e stand di vinili, libri e prodotti affini al mondo delle sette note. Grande attenzione anche alle proposte gastronomiche con la selezione di produttori locali.
Allo scoccare delle 17:00, orario fissato per l’apertura dei cancelli, centinaia di fan si sono lanciati in una folla corsa per conquistare un posto in prima fila alla data italiana della tournée mondiale degli Scorpions. La presenza di un pubblico eterogeneo, formato da fan della prima ora e giovanissimi appartenenti alla Gen Z, ha dimostrato la grande forza del festival: la capacità di saper parlare a diverse fasce d’età. Anno dopo anno, AMA Music Festival ha conquistato sempre maggior attenzione a livello nazionale divenendo un punto di riferimento per il live entertainment. Il second stage ha ospitato i Captain Mandel, i Mad Dogs e i Jukebox74.
Il calare del sole ha accompagnato i presenti verso l’appuntamento più atteso della giornata: il concerto degli Scorpions. Da Las Vegas a Tokyo passando per Rio de Janeiro e Parigi, il gruppo è arrivato sul palco di AMA Music Festival dopo ventisette tour mondiali e concerti in novantatré nazioni. Dopo l’apertura dei Saxon, gli Scorpions sono saliti sul Main Stage per quasi due ore di rock, heavy metal e tanto amore per la musica. Klaus Meine alle migliaia di persone presenti: “Buona sera, ci sentiamo bene! Questa sera siete pronti per fare festa? Vi porteremo in un viaggio lungo decenni”. Il gruppo tedesco ha così ripercorso sessant’anni di carriera attingendo da vari progetti discografici.
Klaus Meine non ha nascosto la gioia di essere tornato in Italia: “È così bello essere qui, la pioggia si è fermata. Dagli anni ’70 in cui eravamo giovani nella Germania dell’Ovest alla conquista dell’Europa!”. Gli Scorpions hanno punto con il loro aculeo heavy metal lasciando anche spazio a note più delicate con Send Me an Angel: “Questa canzone è un appello alla pace e all’unità”. Anche il meteo ha deciso di allinearsi alla serata. I lampi dei temporali visibili alle spalle degli Scorpions? A dir poco suggestivi. Wind of Change, singolo dell’album Crazy World del 1990, è stato accolto con grande entusiasmo. Un inno generazionale cantato a squarciagola da tutti i presenti. Tra i brani proposti anche Coming Home, Bad Boys Running Wild, Delicate Dance e Tease Me Please Me.
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Nonostante un inizio segnato dalla pioggia, la seconda giornata del festival è trascorsa magnificamente. Incastonato tra un paesaggio fiabesco ai piedi del Monte Grappa, AMA Music Festival ha mostrato tutto il suo fascino ammaliante grazie al connubio perfetto tra l’onda d’urto della musica e la nostalgia sognante e malinconica dei luna park. Nelle prossime settimane il festival proseguirà con artisti di fama mondiale: dall’iconico Alice Cooper al rivoluzionario Alan Walker passando per gli inarrestabili The Kooks. Anno dopo anno, AMA Music Festival continua la sua scalata trionfale verso l’Olimpo dei festival europei.
Dopo i primi due appuntamenti di venerdì 10 e sabato 11 luglio, l’undicesima edizione di AMA Music Festival proseguirà con altre sei attesissime giornate. Questo il calendario delle prossime settimane:
- 12 luglio: ALICE COOPER / THE DAMNED / MESSA / THE SADE / THE LOYAL CHEATERS / TO THE MAX
- 18 luglio: ALEX BRITTI / DAMIEN MCFLY
- 21 agosto: ALAN WALKER / ASCO / ALBI
- 27 agosto: TONYPITONY / BLUVERTIGO / SARAFINE
- 28 agosto: GIGI D’AGOSTINO
- 30 agosto: FRANZ FERDINAND / THE KOOKS / THE MOLOTOVS
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