Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Vigevano

Gianni Morandi è stato tra i protagonisti di questa estate con il brano Hit Parade in duetto con Alessandra Amoroso. Tra i suoi successi più recenti troviamo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Sangiovanni, Anna della porta accanto e Apri tutte le porte, quest’ultimo presentato in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo
Dopo il primo appuntamento in programma a Este, il 2 settembre Gianni Morandi sarà in concerto a Vigevano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Scende la pioggia: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gianni morandi, la possibile scaletta
Dopo una pausa di alcune settimane, Gianni Morandi (FOTO) tornerà sul palco con gli appuntamenti della nuova tournée. Mercoledì 2 settembre il cantante porterà la sua musica al Castello Sforzesco di Vigevano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Banane e lampone a C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones passando per Occhi di ragazza, Monghidoro e Solo insieme saremo felici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 17 aprile all’Unipol Forum di Assago:
- C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones
- Monghidoro
- Occhi di ragazza
- Se perdo anche te
- L’attrazione
- La mia nemica amatissima
- Futura / Piazza Grande
- Vita
- Un mondo d’amore
- Grazie perché
- Bella signora
- Solo insieme saremo felici
- L’allegria
- Canzoni stonate
- Varietà
- In amore
- Apri tutte le porte
- Ragazzo fortunato
- Se non avessi più te
- Non son degno di te / Se puoi uscire una domenica sola con me / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte
- Canzoni
- Uno su mille
- Scende la pioggia
- Banane e lampone
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Dopo lo spettacolo in programma a Vigevano, venerdì 4 settembre Gianni Morandi sarà in concerto al Mantova Summer Festival. Nelle settimane successive l’artista porterà la sua musica in numerose altre città italiane: da Riccione a Napoli passando per Ostuni, Palermo, Catania e Bergamo. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli appuntamenti live:
- 4 settembre – Mantova (Mantova Summer Festival)
- 10 settembre – Riccione (Riccione Music City)
- 12 settembre – Ostuni (Arena Bianca – Foro Boario)
- 14 settembre – Barletta (Fossato del Castello)
- 17 settembre – Palermo (Teatro di Verdura – Wave Summer Music 2026)
- 19 settembre – Catania (Villa Bellini – Wave Summer Music 2026)
- 24 settembre – Massa (Piazza Aranci)
- 26 settembre – Torbole sul Garda (Spiaggia Foci del Sarca)
- 28 settembre – Bergamo (ChorusLife Arena)
- 1 ottobre – Napoli (Arena Flegrea)
Gianni Morandi è stato tra i protagonisti di questa estate con il brano Hit Parade in duetto con Alessandra Amoroso (FOTO). Tra i suoi successi più recenti troviamo Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte con Sangiovanni, Anna della porta accanto e Apri tutte le porte, quest’ultimo presentato in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.
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Giunta alla sua 75esima edizione, la kermesse è iniziata nel 1951 e conta nella sua storia 42 presentatori che hanno calcato il palco dell’Ariston. Amadeus, Mike Bongiorno e Pippo Baudo sono quelli che lo hanno guidato per più volte consecutive - cinque - ma è “Super Pippo” che detiene il record assoluto per numero di Festival condotti