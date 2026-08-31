Gianni Morandi, la possibile scaletta del concerto a Vigevano

gianni morandi, la possibile scaletta

Dopo una pausa di alcune settimane, Gianni Morandi (FOTO) tornerà sul palco con gli appuntamenti della nuova tournée. Mercoledì 2 settembre il cantante porterà la sua musica al Castello Sforzesco di Vigevano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da Banane e lampone a C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones passando per Occhi di ragazza, Monghidoro e Solo insieme saremo felici. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 17 aprile all’Unipol Forum di Assago:

C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Monghidoro

Occhi di ragazza

Se perdo anche te

L’attrazione

La mia nemica amatissima

Futura / Piazza Grande

Vita

Un mondo d’amore

Grazie perché

Bella signora

Solo insieme saremo felici

L’allegria

Canzoni stonate

Varietà

In amore

Apri tutte le porte

Ragazzo fortunato

Se non avessi più te

Non son degno di te / Se puoi uscire una domenica sola con me / La fisarmonica / Go kart twist / Chimera / Andavo a cento all’ora / Tenerezza / In ginocchio da te / Belinda / Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte

Canzoni

Uno su mille

Scende la pioggia

Banane e lampone