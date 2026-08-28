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Madame, la possibile scaletta del concerto a Vicenza

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Il 28 novembre Madame darà il via al nuovo tour con l’appuntamento in programma al Vox Club di Nonantola. Successivamente, la cantautrice porterà la sua musica in sei sette città: Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna

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Dopo il concerto al Fossato del Castello di Barletta, il 2 settembre Madame (FOTO) riprenderà il tour con l’appuntamento inserito nel cartellone del Vicenza in Festival. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

madame, la possibile scaletta

 

Nuovo appuntamento live con la musica di Madame. Mercoledì 2 settembre la cantautrice si esibirà in Piazza dei Signori a Vicenza. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani tratti dall’ultimo album Disincanto. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 luglio al concerto di Legnano:

  • Ok
  • Volevo capire
  • Disincanto
  • Come stai?
  • Pensavo a… - Skit
  • Donna vedi
  • Quanto forte ti pensavo
  • Mami Papi
  • Aranciata
  • Allucinazioni
  • Rosso come il fango
  • Sciccherie
  • No pressure
  • Invidiosa
  • La persona peggiore del mondo
  • Grazie
  • Bestia
  • Se non provo dolore
  • Voce
  • Madame - L’anima
  • Il bene nel male
  • Marea
  • M’Ama Non M’Aama
  • Ok

 

Dopo l’appuntamento di Vicenza, venerdì 4 settembre Madame sarà a Trento. Ultimi appuntamenti in programma l’11 settembre a Palermo e due giorni dopo a Taormina. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:

  • 4 settembre 2026 - Trento
  • 11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura
  • 13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico

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Il 28 novembre Madame (FOTO) darà il via al nuovo tour con l’appuntamento in programma al Vox Club di Nonantola. Successivamente, la cantautrice porterà la sua musica in sei sette città: Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna. Ecco tutti i concerti:

  • 28 novembre, Nonantola - Vox Club
  • 30 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
  • 1 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 5 dicembre, Roma - Atlantico
  • 6 dicembre, Roma - Atlantico
  • 11 dicembre, Milano - Fabrique
  • 16 dicembre, Torino - Concordia
  • 19 dicembre, Bologna - Estragon
  • 20 dicembre, Bologna - Estragon

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