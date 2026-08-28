Madame, la possibile scaletta del concerto a Vicenza

Il 28 novembre Madame darà il via al nuovo tour con l’appuntamento in programma al Vox Club di Nonantola. Successivamente, la cantautrice porterà la sua musica in sei sette città: Firenze, Napoli, Roma, Milano, Torino e Bologna

madame, la possibile scaletta

Nuovo appuntamento live con la musica di Madame. Mercoledì 2 settembre la cantautrice si esibirà in Piazza dei Signori a Vicenza. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i brani tratti dall’ultimo album Disincanto. Come ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 3 luglio al concerto di Legnano:

Ok

Volevo capire

Disincanto

Come stai?

Pensavo a… - Skit

Donna vedi

Quanto forte ti pensavo

Mami Papi

Aranciata

Allucinazioni

Rosso come il fango

Sciccherie

No pressure

Invidiosa

La persona peggiore del mondo

Grazie

Bestia

Se non provo dolore

Voce

Madame - L’anima

Il bene nel male

Marea

M’Ama Non M’Aama

Ok

Dopo l’appuntamento di Vicenza, venerdì 4 settembre Madame sarà a Trento. Ultimi appuntamenti in programma l’11 settembre a Palermo e due giorni dopo a Taormina. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:

4 settembre 2026 - Trento

11 settembre 2026 – Palermo – Dream Pop Fest – Teatro di Verdura

13 settembre 2026 – Taormina (ME) – Festival Taormina Arte – Teatro Antico